Музей первого героя Беларуси Владимира Карвата открылся в Бресте

Новости Беларуси. Он совершил полет в бессмертие. Ежегодно 28 ноября, в День рождения первого Героя Беларуси Владимира Карвата, на Брестчине вспоминают его подвиг. Особое отношение к выпускнику в восьмой школе города над Бугом. Учебное заведение носит имя легендарного летчика, который ценой своей жизни спас жителей двух деревень в Барановичском районе. 28 ноября в стенах школы открылся музей Владимира Карвата.

Если бы не трагедия, 28 ноября ему бы исполнилось 54 года. Владимир Карват в 90-е совершил подвиг в Барановичском районе: увел неисправный самолет от деревень Арабовщина и Гатище. Тем самым спас сотни жизней ценой собственной. За это – звезда первого Героя Беларуси. За это – память.

Открытие музея в школе, где учился легендарный летчик, – еще одно напоминание о его подвиге.

Алексей Таболич:

Такой поступок не каждый сможет совершить, не каждый человек сможет отдать свою жизнь, чтобы другие выжили.

В экспозиции – около 200 экспонатов. Фотографии, военная амуниция, книги. Все то, что было важно при жизни. Создавали музей все вместе: учителя, родственники, друзья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Кетренко, руководитель музея В. Н. Карвата:

Пополнение экспозиции происходило за счет того, что на протяжении многих лет мы сотрудничаем с родными и близкими Владимира Николаевича Карвата. Например, парадно-выходную шинель предоставила нам супруга, Нина Кирилловна. Фуражку или шлем, костюм для высотных полетов предоставили нам однополчане, летные медицинские книжки – мама героя.

Полет летчика – это всегда риск, говорят сослуживцы.

Алексей Тиборовский, командир авиационного звена 61-ой истребительной авиационной базы:

Поднимаясь в небо, мы думаем не только о себе, а и о тех людях, которые находятся под нами. За что мы несем полную ответственность? За безопасный исход полета. Мы знаем, что внизу находятся в том числе наши матери, жены и дети.

Первыми посетителями музея стали родственники героя. Мама и супруга героя чуть сдерживают слезы.

Галина Рыбак, сестра Владимира Карвата:

У него было столько доброты, что он и подумал: я погибну один, а самолет упадет – там сотни людей погибнут.

Михаил Горох, брат Владимира Карвата:

Вспоминалось все: как вместе жили, как он собирался в армию, училище, как служил. Все пронеслось в мыслях. И очень обидно, что его нет с нами.

В Бресте помнят о человеке, который совершил полет в бессмертие. Его именем названы улица, школа.