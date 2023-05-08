На Линии Сталина провели реконструкцию берлинской наступательной операции – показываем, как это было

Новости Беларуси. Реконструкция боя «Берлинская операция» прошла в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дым, огонь, грохот снарядов. Сегодня это лишь военно-театрализованное представление. Из настоящего только эмоции. В действительности все было более масштабно. Тогда, в 1945-м, штурм Берлина продолжался более недели.

Во время современной реконструкции весь бой занял не больше получаса. За происходящим наблюдали сотни зрителей. Этот урок истории под открытым небом они наверняка запомнят надолго.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Мы делали реконструкцию событий берлинской наступательной операции. Вот эту вот картину тех событий пытались реализовать, показать дух тех событий. Характеристику боев, какие они происходили, вся эта неразбериха с перемещением войск, контратаками, ударами. Ну и, в принципе, достаточно эффективной работы советских войск, которые окружили войска и разбили фашистскую Германию по концовке.