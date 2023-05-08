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На Линии Сталина провели реконструкцию берлинской наступательной операции – показываем, как это было

08 мая 2023 17:27
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Новости Беларуси. Реконструкция боя «Берлинская операция» прошла в историко-культурном комплексе «Линия Сталина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На Линии Сталина провели реконструкцию берлинской наступательной операции – показываем, как это было-1

На Линии Сталина провели реконструкцию берлинской наступательной операции – показываем, как это было-3

На Линии Сталина провели реконструкцию берлинской наступательной операции – показываем, как это было-5

Дым, огонь, грохот снарядов. Сегодня это лишь военно-театрализованное представление. Из настоящего только эмоции. В действительности все было более масштабно. Тогда, в 1945-м, штурм Берлина продолжался более недели.  

На Линии Сталина провели реконструкцию берлинской наступательной операции – показываем, как это было-8

Во время современной реконструкции весь бой занял не больше получаса. За происходящим наблюдали сотни зрителей. Этот урок истории под открытым небом они наверняка запомнят надолго.  

На Линии Сталина провели реконструкцию берлинской наступательной операции – показываем, как это было-11

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:  
Мы делали реконструкцию событий берлинской наступательной операции. Вот эту вот картину тех событий пытались реализовать, показать дух тех событий. Характеристику боев, какие они происходили, вся эта неразбериха с перемещением войск, контратаками, ударами. Ну и, в принципе, достаточно эффективной работы советских войск, которые окружили войска и разбили фашистскую Германию по концовке.  

На Линии Сталина провели реконструкцию берлинской наступательной операции – показываем, как это было-14

Участникам постановки предложили не только роль зрителей. Самые активные смогли собрать и разобрать оружие, а еще прокатиться на танке. Кстати, уже традиционно в преддверии великого праздника на «Линии Сталина» проходят мероприятия, посвященные Дню Победы, в том числе реконструкции боев.  

# Великая Отечественная война # общество # Александр Метла # Фотофакт

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