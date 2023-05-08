ГПК сообщил об обнаружении тела беженца вблизи польского заграждения

Новости Беларуси. Тело еще одного беженца обнаружили на границе с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности происшествия в Свислочском районе раскрыли представители Следственного комитета по Гродненской области.
Новости Беларуси. Тело еще одного беженца обнаружили на границе с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности происшествия в Свислочском районе раскрыли представители Следственного комитета по Гродненской области.
Труп 36-летнего сирийца нашли в пяти метрах от калитки в заграждении, установленном на территории ЕС. При нем были документы, деньги, фотографии его супруги и малолетних детей. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
С начала 2023 года на белорусской стороне уже погибли 15 беженцев по вине силовиков сопредельных стран Евросоюза, которые лишили этих людей права на убежище и защиту.