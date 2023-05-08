Прямой эфир

ГПК сообщил об обнаружении тела беженца вблизи польского заграждения

08 мая 2023 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тело еще одного беженца обнаружили на границе с Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности происшествия в Свислочском районе раскрыли представители Следственного комитета по Гродненской области.  

ГПК сообщил об обнаружении тела беженца вблизи польского заграждения-1

Труп 36-летнего сирийца нашли в пяти метрах от калитки в заграждении, установленном на территории ЕС. При нем были документы, деньги, фотографии его супруги и малолетних детей. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.  

ГПК сообщил об обнаружении тела беженца вблизи польского заграждения-4

С начала 2023 года на белорусской стороне уже погибли 15 беженцев по вине силовиков сопредельных стран Евросоюза, которые лишили этих людей права на убежище и защиту.  

# Беженцы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию
08 мая 2023 17:17

Президент Беларуси прибыл с рабочим визитом в Россию

Дзермант: «Мы не можем позволить себе пафосных речей о прошлом, сейчас нужно думать, как защитить страну»
08 мая 2023 17:13

Дзермант: «Мы не можем позволить себе пафосных речей о прошлом, сейчас нужно думать, как защитить страну»

Европа хочет втянуть Беларусь в конфликт, чтобы заставить каяться? Ответил Чернобай
08 мая 2023 16:54

Европа хочет втянуть Беларусь в конфликт, чтобы заставить каяться? Ответил Чернобай