Депутат: сегодня важно, чтобы историческая правда и память были защищены законодательно
Новости Беларуси. Начеку с историческим бэкграундом и пониманием нынешнего военного расклада. Кто разыгрывает оперативную карту на главное сцене региональной безопасности? Почему в ход идут дерзкие диверсии? Как 9 Мая вдохновляет и не позволяет сменять глобальную точку зрения? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты, чтобы разобрать военно-политическую ситуацию.
Алена Сырова, СТВ:
Послушайте, мы когда говорим о датах 8-е и 9-е, о форматах, это же все звоночки были еще десятилетия назад. Помните эти споры о том, уместно ли 9 Мая – День Победы, когда мы знаем, сколько человек положили жизни во имя этой Победы, отмечать парадом, показывать оружие…
Кирилл Казаков, СТВ:
То есть день памяти или праздник.
Алена Сырова:
Какие-то бесконечные подсчеты велись. По факту происходило такое забалтывание и постепенная подмена понятий. Потом то, что мы видим в Украине, произошло. Зеленский же ссылается не на свое волевое решение, а вроде бы народ это хочет. Игорь Константинович, хочу спросить у вас как у депутата, вы же все-таки представитель, наши белорусы не обращались с такими запросами?
Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
С такими запросами не обращались, но, как уже было подмечено, вопрос упрощать нельзя. И, наверное, первое раскачивание ситуации в отношении Победы началось еще во времена Советского Союза. В перестроечные времена.
Кирилл Казаков:
Открытие второго фронта затягивали как могли, чтобы посмотреть, сколько русских погибнет в Европе.
Игорь Хлобукин:
А теперь они говорят, что освободили «Освенцим». Или начинают говорить о том, что, даже такой вопиющий факт, который молодежи хотят вбить в голову, наверное, тогда уже пытались заняться миграцией населения, создавали на нашей территории трудовые лагеря. Это вообще кощунственный факт, мол, сейчас такой процесс идет. И тогда уже, наверное, фашистская Германия тоже этим занималась. Поэтому это на корню надо пресекать. Особенно когда советская идеология дала крен. Вы помните эти статьи о том, что секретные протоколы начали обнародовать, говорить, что Советский Союз тоже какую-то роль сыграл воинствующую. Наверное, тогда началась эта полномасштабная операция против стран бывшего СССР. Мы сейчас называем прокси-война, ментальная война, гибридная – как угодно. Не зря мы на референдуме в Конституцию в 15-ю статью внесли хорошее дополнение о том, что государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. А в 54-й статье Конституции дополнили, что патриотизм – это обязанность каждого гражданина. Сегодня, когда у молодежи, если не пытаются вырвать Победу, по крайней мере, сделать так, чтобы они забыли, то хотя бы не знали.
И эти моменты, связанные с соцопросами показывают, что надо заниматься. И война, не зря глава государства на совещании с силовиками четко поставил задачу, что экономика – раз, второе – ситуация внутри страны. И если только кому-то будет неповадно раскачивать ситуацию внутри, когда военные держат по внешнему контуру, надо жестко пресекать. Я бы еще отметил такой момент. Мы все помним, когда по геноциду белорусского народа был принят закон и соответствующие меры, в том числе до уголовной меры, что даже запрещено отрицать геноцид белорусского народа. Я бы, наверное, если ситуация вокруг нас будет осложняться, и попытки как с точки зрения идеологической работы расколоть общество будут продолжаться, а формы будут меняться. Сегодня говорят: надо искусственный интеллект подключить. А он и подключается, вы это видите. Когда начинают фейки, в том числе сгенерированные различные, иногда даже создатели боятся: а что будет дальше и кому верить? Население не только нашей страны, но и планеты перестает верить информации. Здесь очень важно, чтобы мы тоже себя защитили с точки зрения, даже, может быть, запретив где-то или жестко ограничить, чтобы не только геноцид, но и историческая правда и память были защищены законодательно. Чтобы никто не сказал: если бы не Советский Союз, тут бы была Германия, как многие обсуждают.
Кирилл Казаков:
Слушайте, баварское пиво мы будем пить холодным каждый раз, когда будут говорить об этом.
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