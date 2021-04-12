Прямой эфир

Около 10 тысяч новобранцев направят весной в ряды белорусской армии. В чём особенность призыва в 2021 году?

12 апреля 2021 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В военных комиссариатах завершается медобследование призывников. Всего весной 2021-го на укомплектование Вооруженных Сил направят около 10 тысяч новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 10 тысяч новобранцев направят весной в ряды белорусской армии. В чём особенность призыва в 2021 году?-1

Особенность этого призыва – на службу в резерве будут призваны студенты белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, изъявившие желание пройти такую службу.

Отправка в войска нового пополнения начнется с 14 мая. Военную присягу молодые белорусы примут 12 июня.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какой самый популярный запрос о Гагарине в интернете?
12 апреля 2021 07:21

Какой самый популярный запрос о Гагарине в интернете?

Ювелирные изделия белорусского производства с 12 апреля можно покупать через интернет. Кто их может продавать?
12 апреля 2021 07:10

Ювелирные изделия белорусского производства с 12 апреля можно покупать через интернет. Кто их может продавать?

Обсудят перспективы сотрудничества. Заседание Белорусско-Пакистанского делового совета пройдёт в режиме онлайн
12 апреля 2021 07:01

Обсудят перспективы сотрудничества. Заседание Белорусско-Пакистанского делового совета пройдёт в режиме онлайн