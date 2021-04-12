Около 10 тысяч новобранцев направят весной в ряды белорусской армии. В чём особенность призыва в 2021 году?

Новости Беларуси. В военных комиссариатах завершается медобследование призывников. Всего весной 2021-го на укомплектование Вооруженных Сил направят около 10 тысяч новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В военных комиссариатах завершается медобследование призывников. Всего весной 2021-го на укомплектование Вооруженных Сил направят около 10 тысяч новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особенность этого призыва – на службу в резерве будут призваны студенты белорусских вузов сельскохозяйственного профиля, изъявившие желание пройти такую службу.
Отправка в войска нового пополнения начнется с 14 мая. Военную присягу молодые белорусы примут 12 июня.