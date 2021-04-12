«В Пинском районе волк терроризировал населённый пункт, покусал там людей». Как в Беларуси регулируют численность опасных зверей?

Новости Беларуси. Более 400 волков добыто охотниками в Гомельской области в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом регулируется численность опасного хищника в лесах.

К слову, на юго-востоке страны популяция этого зверя – одна из самых больших. В гомельском регионе находятся крупнейшие резерваты: Полесский радиационно-экологический заповедник и Национальный парк «Припятский». На этих территориях волки чувствуют себя в полной безопасности и успешно размножаются. Осваивая новые среды обитания, хищники покидают охраняемые участки и нередко доставляют неудобства жителям близлежащих населенных пунктов.

Юрий Шумский, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов:

Первое – это бешенство, когда при большой численности волка, лисы, енотовидной собаки они болеют и наносят вред и сельскому хозяйству, и, естественно, человека могут заразить.

Простой пример: недавно в Пинском районе волк терроризировал населенный пункт, покусал там людей. Для того и существуют наши охотничьи хозяйства, чтобы волка было меньше, минимизировать его.

В год один волк съедает порядка 1,5-2 тонн мяса, истребляя косуль, лосей, оленей. Нередко добычей хищника становятся и домашние животные.