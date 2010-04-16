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По горячим следам раскрыто жестокое убийство двух женщин в Могилеве

16 апреля 2010 13:52
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Подозреваемый задержан.

Им оказался 40-летний местный безработный.

Напомним, три недели назад на одной из улиц областного центра нашли фрагменты человеческого тела. Позже были обнаружены останки тела другой женщины.

Преступления, как показала экспертиза, совершены в одно время в квартире местного жителя после совместного распития спиртного. Для сокрытия следов убийства мужчина расчленил трупы.

Алла Кузнецова, старший помощник прокурора Могилевской области:
Подозреваемый задержан. Он дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений. Прокуратура области проводит все необходимые следственные действия для закрепления доказательств совершения данных преступлений.

# общество # происшествия # Убийство

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