По горячим следам раскрыто жестокое убийство двух женщин в Могилеве

Подозреваемый задержан.

Им оказался 40-летний местный безработный.

Напомним, три недели назад на одной из улиц областного центра нашли фрагменты человеческого тела. Позже были обнаружены останки тела другой женщины.

Преступления, как показала экспертиза, совершены в одно время в квартире местного жителя после совместного распития спиртного. Для сокрытия следов убийства мужчина расчленил трупы.

Алла Кузнецова, старший помощник прокурора Могилевской области:

Подозреваемый задержан. Он дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений. Прокуратура области проводит все необходимые следственные действия для закрепления доказательств совершения данных преступлений.