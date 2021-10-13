Плюс 110 рублей в месяц. Как будет работать новая система пенсионных накоплений?

Это когда наниматель и работник по желанию будут отчислять одинаковый процент от зарплаты на лицевой счет в страховой компании в копилку будущей дополнительной выплаты. Это плюс 110 рублей в месяц. Таковы предварительные подсчеты профсоюзов. За расчет взяли среднюю зарплату и накопления около 5 лет. О преимуществах и рисках нового механизма 13 октября говорили в ходе заседания проекта «Экспертная среда» в пресс-центре БелТА.

Юлия Бердникова, управляющий Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Государство будет осуществлять софинансирование. Гражданин заключает договор с республиканским унитарным страховым предприятием «Стравита», выбирает страховой тариф, что указывает в договоре (в этом случае максимальный страховой тариф – 13 %). Если говорить о распределении этого максимального тарифа, то 10 % уплачивается с начисленной заработной платы самого работника и 3% – это предельный максимальный размер, который будет за него уплачивать работодатель. И здесь следует отметить, что привлекательность этой системы как для граждан, так и работодателей в том, что здесь нет финансовой нагрузки на работодателя. Работодатель уже на обязательное пенсионное страхование уплачивает в Фонд социальной защиты не 28 %, а за вычетом этих 3 %, то есть 25 %. Поэтому получается, что гражданин параллельно застрахован и в обязательной страховой системе, и в добровольном накопительном пенсионном страховании.

Дополнительное пенсионное страхование не заменит обязательное. Это приятный бонус по выходу на заслуженный отдых, о котором можно позаботиться самому.