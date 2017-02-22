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Путеводитель по декрету № 3 появился на Национальном правовом портале

22 февраля 2017 06:40
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Новости Беларуси. Кого могут освободить от уплаты сбора на финансирование госрасходов, куда зачисляются средства и на что они идут – ответы на самые популярные вопросы по декрету № 3 в одном путеводителе.

Сервис появился на Национальном правовом портале, он объединяет всю необходимую информацию об уплате социального сбора: его размер, сроки, в том числе и основания, по которым могут освободить от уплаты.

В путеводителе также разъясняется, что следует понимать под сложной жизненной ситуацией: это может быть недостаточное количество рабочих мест в регионе, уход за нетрудоспособными родственниками, смерть близких, и чрезвычайные ситуации.

Для тех, кто по объективным причинам не может уплатить социальный сбор, в путеводителе также есть полезные советы. В частности, обратиться с заявлением в местные органы власти. Это можно сделать в течение 30 календарных дней после получения извещения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика в области занятости

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