«Планируем выходить на мировой рынок сбыта». Студент придумал, как улучшить питание работников опасных производств

В ногу с инновациями! Ян Острожинский – звезда медицинского университета. Пятикурсник успевает все. Задает тренды в советах лечебного факультета и студенческого самоуправления, активно практикуется на передовой. Взял курс на ЗОЖ и под руководством заведующей кафедры общей гигиены Натальи Леонидовны Бацуковой разработал уникальную систему контроля питания «Нутрицио».

Она помогает людям, которые работают с опасными условиями труда перейти на правильное сбалансированное питание и скорректировать меню в соответствии с состоянием здоровья. Как это работает?

Ян Острожинский, студент лечебного факультета БГМУ, лауреат Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке одаренной молодежи:

Создан сайт «Нутрицио». Система контроля питания была внедрена в учебно-образовательный процесс на кафедре, и студенты могут ее использовать при занятиях. Всего существует восемь рационов на порядка 800 профессий-должностей, которые работают со вредными, опасными условиями труда. Они могут создавать карту питания, те блюда, которые они будут выдавать бесплатно работнику по постановлению. Соответственно, могут пересчитать калории, белки, жиры, углеводы в системе и сравнить их с эталонным значением питания, определить, будет подходить эта карта питания для работников в качестве рациона лечебно-профилактического питания либо нет. Например, обед, который я кушал 10 февраля 223 года, и мы, например, хотим его сравнить с четвертым рационом лечебно-профилактического питания. Степень расхождения – на 71 %, что является неудовлетворительной степенью.

Благодаря умной системе пользователь может ознакомиться с витаминным составом, посмотреть аминокислоты, липидные компоненты, которые крайне важны для работы сердца и всего организма. Ян Острожинский:

Мы планируем выходить на мировой рынок сбыта, но в рамках нашей республики следующим этапом будут, скорее всего, промышленные предприятия с вредными и опасными условиями труда, а также организации здравоохранения, так как там также существуют различные диет-столы для пациентов. Соответственно, она могла быть полезной для них.

«100 идей для Беларуси» также не обошли стороной талантливого студента. Ян Острожинский сделал ставку на социальную сферу и предложил «Крылья помощи». Полноценная кластер-система позволит грамотно оказать доврачебную помощь, будь то человек без сознания на улице или ДТП.

Ян Острожинский:

Берете свой смартфон, заходите в приложение на Android, IOS. Жмете кнопку «Создать случай». Пользователь этой системы видит, что на улице возле такого-то дома создан случай ДТП, необходимо, например, перевернуть машину или оказать доврачебную медпомощь человеку. Больше людей сможет помочь этому человеку, плюс параллельно «Крылья помощи» передадут вызов на городскую станцию скорой медицинской помощи. Пока бригада выдвигается к месту происшествия, медицинская помощь пациенту оказывается.