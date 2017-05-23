Андрей Кобяков на выездном заседании правительства: нужно работать с точки зрения продвижения продукта

Новости Беларуси. Новый импульс развития получит Орша – крупный сельскохозяйственный и индустриальный центр страны. Вдохнуть жизнь необходимо как в сам город, так и в небольшие населенные пункты района – Барань, Болбасово, Копысь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первоочередная задача – уделить пристальное внимание производствам, от развития которых напрямую зависит уровень жизни в малых городах и селах. Одно из таких – фабрика «Сладкая страна». Предприятие существует три года, но пока так и не успело занять свою нишу даже на отечественном рынке. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отметил, что лояльность полочного пространства завод должен завоевывать и отвоевывать.
Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Лояльность должна завоевываться в том числе рекламой, узнаваемостью товара. Мы позанимаемся тем, чтобы вас не дискриминировали. Вы должны быть узнаваемыми. Можно отвести большую полку, но люди будут спрашивать продукт вашего конкурента. Люди привыкли к другому, и нет соответствующей рекламы. Чтобы вам отвести больше место на полке, вы должны соответствовать тому месту, которые вы хотите завоевать. А для этого нужно работать с точки зрения продвижения продукта.
Выездное заседание правительства 23 мая проходит в Оршанском районе. Участники оценивают положение дел в социально-экономическом развитии. Изучаются вопросы привлечения инвестиций, строительства жилья, транспортной инфраструктуры, а также занятости населения. В программе и посещение градообразующих предприятий. Напомним, Президент Беларуси поручил правительству сконцентрировать усилия в становлении Оршанского района.