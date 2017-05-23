Андрей Кобяков на выездном заседании правительства: нужно работать с точки зрения продвижения продукта

Новости Беларуси. Новый импульс развития получит Орша – крупный сельскохозяйственный и индустриальный центр страны. Вдохнуть жизнь необходимо как в сам город, так и в небольшие населенные пункты района – Барань, Болбасово, Копысь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоочередная задача – уделить пристальное внимание производствам, от развития которых напрямую зависит уровень жизни в малых городах и селах. Одно из таких – фабрика «Сладкая страна». Предприятие существует три года, но пока так и не успело занять свою нишу даже на отечественном рынке. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отметил, что лояльность полочного пространства завод должен завоевывать и отвоевывать.