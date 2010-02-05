План благоустройства Лиды к Дажинкам затронет 200 строительных объектов

Программа подготовки райцентра к проведению республиканского фестиваля тружеников села утверждена.

Определены основные объемы и объекты строительства. На благоустройство города потребуется не менее 450 миллиардов рублей. В настоящее время проектные работы выполнены более чем наполовину, до марта будет готова вся документация и как только позволит погода в райцентре начнется активное строительство.

В первую очередь отремонтируют и заменят инженерные коммуникации. Подземные будут менять по новым технологиям. Проложат новые линии связи и газоснабжения.

Весь объем работ планируется выполнить в сжатые сроки и приступить к реконструкции основных улиц города. К фестивалю предполагается завершить Ледовый дворец и автовокзал, реконструировать Лидский замок и благоустроить набережную реки Лидея. Всего в программе более 200 строительных объектов.