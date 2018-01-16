Пиявки, иглы и массаж ушей: на базе Минской областной больницы открылся центр традиционной китайской медицины

Новости Беларуси. Центр традиционной китайской медицины открылся на базе Минской областной больницы. Белорусские специалисты в сотрудничестве с китайскими будут работать по довольно экзотическим методикам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Центр традиционной китайской медицины открылся на базе Минской областной больницы. Белорусские специалисты в сотрудничестве с китайскими будут работать по довольно экзотическим методикам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
К примеру, кроме уже хорошо известного иглоукалывания, для улучшения состояния пациента здесь предлагают массаж ушей. А состояние внутренних органов исследуют за помощью электроимпульсов. Для здоровья также массаж и пиявки.
Андрей Королько, главный врач Минской областной клинической больницы:
Мы планируем, что в день центр может принять до 50 человек. Учитывая, что массаж либо рефлексотерапия в традиционной китайский медицине могут выполняться одновременно нескольким пациентам. Также у нас есть предварительный лист ожидания, и все желающие смогут в близкие сроки получить необходимое обследование и лечение в нашем учреждении здравоохранения.
В центре китайской медицины оснащены пять кабинетов, они рассчитаны на полсотни пациентов ежедневно. Вначале специалисты из Поднебесной будут здесь консультировать наших врачей, а потом пригласят их на стажировку.