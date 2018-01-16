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Пиявки, иглы и массаж ушей: на базе Минской областной больницы открылся центр традиционной китайской медицины

16 января 2018 16:05
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Новости Беларуси. Центр традиционной китайской медицины открылся на базе Минской областной больницы. Белорусские специалисты в сотрудничестве с китайскими будут работать по довольно экзотическим методикам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пиявки, иглы и массаж ушей: на базе Минской областной больницы открылся центр традиционной китайской медицины-1

К примеру, кроме уже хорошо известного иглоукалывания, для улучшения состояния пациента здесь предлагают массаж ушей. А состояние внутренних органов исследуют за помощью электроимпульсов. Для здоровья также массаж и пиявки.

Пиявки, иглы и массаж ушей: на базе Минской областной больницы открылся центр традиционной китайской медицины-4

Андрей Королько, главный врач Минской областной клинической больницы:
Мы планируем, что в день центр может принять до 50 человек. Учитывая, что массаж либо рефлексотерапия в традиционной китайский медицине могут выполняться одновременно нескольким пациентам. Также у нас есть предварительный лист ожидания, и все желающие смогут в близкие сроки получить необходимое обследование и лечение в нашем учреждении здравоохранения.

Пиявки, иглы и массаж ушей: на базе Минской областной больницы открылся центр традиционной китайской медицины-7

В центре китайской медицины оснащены пять кабинетов, они рассчитаны на полсотни пациентов ежедневно. Вначале специалисты из Поднебесной будут здесь консультировать наших врачей, а потом пригласят их на стажировку.

# общество # Беларусь-Китай # Фотофакт # Андрей Королько # Народная медицина

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