Пиявки, иглы и массаж ушей: на базе Минской областной больницы открылся центр традиционной китайской медицины

Новости Беларуси. Центр традиционной китайской медицины открылся на базе Минской областной больницы. Белорусские специалисты в сотрудничестве с китайскими будут работать по довольно экзотическим методикам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К примеру, кроме уже хорошо известного иглоукалывания, для улучшения состояния пациента здесь предлагают массаж ушей. А состояние внутренних органов исследуют за помощью электроимпульсов. Для здоровья также массаж и пиявки.

Андрей Королько, главный врач Минской областной клинической больницы:

Мы планируем, что в день центр может принять до 50 человек. Учитывая, что массаж либо рефлексотерапия в традиционной китайский медицине могут выполняться одновременно нескольким пациентам. Также у нас есть предварительный лист ожидания, и все желающие смогут в близкие сроки получить необходимое обследование и лечение в нашем учреждении здравоохранения.