Пиротехника и лёд. В Минской области спасатели провели более 100 встреч на тему безопасности в праздник

Новости Беларуси. Итоги профилактической акции МЧС «Безопасный Новый год» подвели в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За две недели спасатели охватили все категории населения и провели более сотни мероприятий.

В Борисове в рамках акции школьники посещали центр безопасности МЧС. Особое внимание правилам поведения на льду и обращению с пиротехникой. Уроки для ребят проводили как индивидуально, так и группами. Посетили спасатели и дома ветеранов, центры социального обслуживания населения, оздоровительные центры.

Василий Кузьменок, начальник Борисовского горрайотдела по ЧС: Основной упор у нас на данный момент – правила использования пиротехнических изделий, чтобы дети понимали, знали, осознавали ту опасность, которую они несут. Второе – это, опять же, горки, санки, ватрушки (различного исполнения) и, конечно, лед. Лед – постоянно актуальная тема в зимний период.

Егор Биличенко:

Для себя это надо понимать – телефонами, зарядками, электрочайниками. Ну да, я это все отключаю, когда ухожу, чтобы возгорание не произошло.

Также работники МЧС сделали почтовую рассылку поздравительных открыток, календарей и тематических подарков. А для тех, кто мечтает стать спасателем, организовали экскурсии в пожарные части.