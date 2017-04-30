Четыре медали, в том числе золотую, завоевали белорусские школьники на XXIV международной конференции юных ученых

Новости Беларуси. Одно золото и три бронзы привезли белорусские школьники из Штутгарта, где проходила XXIV международная конференция юных ученых. 150 учащихся из 26 стран мира представляли свои исследования по физике, математике, информатике и экологии. Презентация работ проходила на английском языке. Ученики 41-й столичной гимназии получили золото за доклад по математике.

Андрей Шведов, победитель международной конференции юных ученых:

Наша работа называется «Вложение героновых множеств на целочисленную решетку». Есть такой термин, называется «геронов треугольник». Это треугольник, у которого все стороны целые. Мы ввели свое определение не только для треугольника, но и для произвольного многоугольника. И использовали это в названии нашей работы. Потому что, собственно, наша работа относится к этому.

Николай Шешко, победитель международной конференции юных ученых:

Жюри оценило нашу работу, судя по медали. И мы с ними пообщались. Было тоже очень интересно. Они много интересных комментариев нам дали.