Проводники, машинисты и 4 км пути. Детская железная дорога Минска открыла новый сезон

Новости Беларуси. И снова в путь! Детская железная дорога открыла новый, уже 62-й по счету сезон. Начался он традиционно с торжественной линейки юных железнодорожников. Начальник поезда и проводники, машинист, диспетчер и дежурный по переезду – здесь все по-настоящему, даже форма. Для того, чтобы получить доступ к практике, школьники посещают кружок, в котором осваивают азы профессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Бондаренко, машинист Детской железной дороги имени К. С. Заслонова: Однажды я ехал на поезде, и на Минском вокзале был большой-большой плакат, на котором было написано, что с 5 по 7 класс принимают на Детскую железную дорогу. Я увлекся этим и попросил своего папу, чтобы он меня сюда записал. С тех пор я уже учусь здесь три года.

Валерий Савич, начальник Детской железной дороги имени К. С. Заслонова:

Изучают в течение зимы теоретические знания, а вот в летний период, как сегодня – открытие, ребята их осваивают уже на практике. Сразу машинистом никто не поедет. Машинистами ребята становятся только с 3 года обучения, а проводниками – с 1.

Ширина колеи и длина пути – еще два отличия детской железной дороги от взрослой. Здесь пассажиры проводят в пути всего около четырех километров вместо тысячи.