Певица Ольга Барабанщикова – о секретах своей фигуры и пути к вегетарианству

Неотъемлемой частью жизни звезд шоу-бизнеса являются постоянные съемки, гастроли, фотосессии. В этом бешенном ритме порой не остается времени на себя любимого. Певица, телеведущая, бывшая теннисистка, а теперь еще и модельер Ольга Барабанщикова раскрыла свою формулу красоты: это регулярные занятия спортом и правильное питание.

Ольга Барабанщикова, певица:

Я как человек, который смотрит за своим здоровьем и за питанием, стараюсь употреблять как можно меньше углеводов, побольше белков, овощей, фруктов немного, потому что там много сахара. С другой стороны, как человеку, который много тренируется, мне углеводы совершенно необходимы, мне нужно «топливо» перед тренировками. И всем спортсменам.

День звезды начинается с любимой гречневой каши, к приготовлению которой Ольга подходит творчески.

Ольга Барабанщикова, певица:

Я готовлю с жареным лучком, когда хочется что-то поменять, просто отварную с аджикой, либо просто гречневую кашу. Завтракаю я кашей, в обед, как правило, может быть паста, если у меня очень насыщенный день, либо какая-нибудь рыба либо что-то морское с салатом. И на ужин, как правило, я очень люблю тофу с авокадо, кензой, с заправкой, соусом. Может быть такой один небольшой салат.

К слову, мяса в рационе певицы не появлялось уже больше года. Путь к вегетарианству начался с изучения восточных культур, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Ольга Барабанщикова, певица:

Находясь чуть больше года назад на отдыхе в Дубае, я прочла маленькую книжечку, которая, в принципе, о силе времени, но там было очень интересно написано о еде. И буквально на следующий день я поменяла свой образ жизни, свой график сна и отказалась от мяса. И мне даже его не хочется. К этому нужно прийти самому. И чувствую себя очень легко, замечательно просто. Хотя раньше была мясоедом. Если несколько дней у меня не было мяса, зубы сводило. Никогда не верила, что я смогу без мяса. Я заменяю его бобовыми, соей. У меня теперь появилась такая кулинарная вегетарианская книга замечательная, поэтому я потихонечку осваиваю эту кухню. Это очень интересно.

Без спорта бывшая теннисистка жизни не представляет. Ольга призналась, что длительное время без тренировок плохо влияет даже на ее настроение.

Ольга Барабанщикова, певица:

Нормальная рабочая неделя когда я в Минске, тренируюсь от трех до пяти раз в неделю. Я считаю, что три раза – это нужное количество тренировок для того, чтобы поддерживать себя в форме. Пять – когда мне нужно войти в форму быстренько. Поэтому я час тренируюсь с тренером, это силовая нагрузка. И час желательно аэробная нагрузка именно для того, чтобы терять лишние килограммы, чтобы уходил лишний жирочек.

На улице у меня есть трикс. Это здорово, когда ты тренируешься без «железа», именно со своим телом. Немного сложно, но очень хорошо и очень эффективно.

Ни одна тренировка не обходится без нашего замечательного медицинского мяча. На нем можно делать огромное количество упражнений, начиная от пресса, заканчивая «булочками», как я их называю. И мое самое любимое – беговая дорожка и велотренажер. Лучше этого для аэробной нагрузки просто не существует. Хотя, нет, существует. Еще очень полезно плавать.

В хорошую погоду Ольга любит кататься на роликах и велосипеде, подолгу гулять с собаками. Кроме того звезда собственным примером стремиться вдохновить на занятия спортом пользователей соцсетей. А это лишний раз доказывает: бывших спортсменов не бывает.