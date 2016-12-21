Певец Саша Немо о конкурсе дизайн-проекта: В рисунке должна быть креативная идея, понятная с первого взгляда!

Дизайн для детской, гироскутер и конкурс... Вы спросите – что объединяет эти три слова? Все просто!

Неделю назад в нашей стране стартовал конкурс дизайн-проекта детской комнаты, которую объявила строительная компания «Жилстройкомплект». Очаровательная юная певица Саша переезжает в столицу и просит ребят всей страны помочь ей с дизайн-проектом ее комнаты. Самому креативному художнику в качестве приза компания-застройщик обещала гироскутер!

А кто будет решать, чей дизайн-проект оказался самым лучшим? Ну конечно же – компетентное жюри! В составе которого – наши сегодняшние гости – заместитель генерального директор акомпании ООО «Жилстройкомплект» Александр Зайцев и певец Саша Немо.