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Певец Саша Немо о конкурсе дизайн-проекта: В рисунке должна быть креативная идея, понятная с первого взгляда!

21 декабря 2016 08:40
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Дизайн для детской, гироскутер и конкурс... Вы спросите – что объединяет эти три слова?  Все просто!

 Неделю назад  в нашей стране стартовал конкурс дизайн-проекта детской комнаты, которую объявила строительная компания «Жилстройкомплект».  Очаровательная юная певица Саша переезжает в столицу и просит ребят всей страны помочь ей с дизайн-проектом ее комнаты.  Самому креативному художнику  в качестве приза  компания-застройщик обещала гироскутер!

А кто будет решать, чей дизайн-проект оказался самым лучшим? Ну конечно же – компетентное жюри! В составе которого – наши сегодняшние гости –  заместитель генерального директор акомпании ООО «Жилстройкомплект» Александр Зайцев и певец Саша Немо.

# общество # Фотофакт # Дизайн интерьера # Саша НЕМО # Александр Зайцев

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