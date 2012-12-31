Певец Александр Солодуха на Новый год летит на Мальдивы

Новости Беларуси. Выбор новогодней красавицы перед семьей певца Александра Солодухи уже 3 года не стоит. Во дворе резиденции популярного белорусского исполнителя красуется почти 2-метровая ель - талисман семьи артиста.

Александр Солодуха, певец:

Елочку, которая у нас находится во дворе и которую нам с Наташей подарили на свадьбу - 09.09.09. - мы решили просадить.

Над образом праздничного дерева семейство в полном составе колдует впервые. Обычно жена Наталья и малышка Варя делают все вдвоем - график концертов у Александра всегда очень насыщенный, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Солодуха, певец:

30 арен за спиной, 19 стадионов и 11 ледовых дворцов спорта по Беларуси за 3 года с 2009 по 2012. Дела просто успешно идут. Подтверждение, наверное, тому 9 или 10 корпоративов - у меня не было столько никогда.

А в целом отпускает этот год Александр с грустью - 2012 год стал для него временем подведения итогов: творческих и жизненных.

Александр Солодуха, певец:

Четверть века на сцене - 25 лет. Это главная дата, такой грандиозный юбилей. 20 лет песне «Здравствуй, чужая милая», 20 лет после окончания Минского государственного медицинского института. Вот такой меганасыщенный, грандиозный год. И поэтому, как подарок за все, что было в этом году, мы летим на Мальдивы на 10 дней.

А вот Саладуха Михаил, в отличие от своего однофамильца, по курортам не разъезжает, хотя денег в этом году намолотил не меньше, чем зерна. Лучший комбайнер Беларуси установил в уходящем 2012 новый рекорд страны - 7 700 тонн зерна, заработал больше 50 миллионов рублей и новенький автомобиль.

Михаил Саладуха, комбайнер:

На Дожинках надарили много чего - и холодильник, и морозильник, и телевизор, и микроволновку, и чайник - во общем вся бытовая техника, что есть в доме, была подарена на Дожинках.

Рекордсмена гурманом не назовешь. Его новогодний стол традиционный - селедка под шубой, оливье, шампанское и мандарины.

Михаил Саладуха, комбайнер:

На Новый год денег для себя не жалеем. Хочется купить по чуть-чуть всего! Не зря говорят, как новый год встретишь, так его и проведешь.

Встречает праздник Михаил обычно в кругу семьи. В этом году тоже будут все в сборе - он с женой и сын с дочкой. Дети хотя и работают в Минске, но пока живут с родителями.

Михаил Саладуха, комбайнер:

В основном дома встречаем. Если есть куда на ёлку выйти - выходим, а если нет - есть телевизор, концерт. Соответственно, до утра, по традиции, встреча нового года.

А у этого человека традиции другие. Почти 20 лет заслуженный артист Беларуси Владимир Радзивиллов на Новый год помогает детям поверить в чудо - перевоплощается в главного Деда Мороза страны. Вжился в эту роль на столько, что к празднику даже сам слегка преображается.

Владимир Радзивиллов, заслуженный артист Беларуси:

У меня начинают белеть брови где-то за месяц до Нового года, я начинаю полнеть, набираю вес - костюм у меня большой, животиком плотный, добрый. Всегда говорят, что толстяки - добряки!

По доброте душевной сам Дед Мороз Новый год не встречает. Профессия требует всегда быть бодрым и заводным. А потому ночью 1 января главный новогодний персонаж предпочитает поспать.

Владимир Радзивиллов, заслуженный артист Беларуси:

Я за здоровье близких, родственников подниму бокал шампанского, за процветание нашей Беларуси - и баиньки!

График Владимира плотно забит расписаниями до самого Рождества. А уже после для Деда Мороза наступает настоящий Новый год! Вопреки всем предубеждениям и сказкам, на столе отца зимы далеко не снег.

Владимир Радзивиллов, заслуженный артист Беларуси:

Что такое Новый Год? Мандарины, апельсины и как можно обойтись без одного замечательного блюда - оливье!? Это уже новогодняя традиция.

Своеобразной традицией стали и подарки под елкой. Последние года друзья и близкие главного Деда Мороза страны презентуют ему его же в миниатюре. Таких игрушек в коллекции актера собралось уже больше 80.

Владимир Радзивиллов, заслуженный артист Беларуси:

Есть ручной работы - дети дарят мне. Есть работы, которые покупаются. И хочу сказать, что это огромная коллекция, которая меня радует. А возглавляет всю коллекцию один из самых главных Дедов Морозов - ему 120 лет.

Юрий Корманович, многодетный папа:

Мы благодарим Бога за рождение Катюшки, которая родилась в 2005 году. А сегодня Катюшке уже 8 лет!

Подводить итоги - одна из многочисленных традиций лучшей многодетной семьи столицы по итогам конкурса уходящего года. Победа в этом состязании - одно из главных достижений династии Кормановичей в 2012. Потому отец семейства Юрий отдельной строкой вносит его в летопись семьи.

Юрий Корманович, многодетный папа:

Это конечно пафосные слова, но я в этом году больше полюбил свою родину, страну. И учувствовал в этом конкурсе я не потому, что так надо, а потому что хотел быть частью своей страны.

Следом записывает события личные - их тоже было не мало.

Ирина Корманович, многодетная мама:

Много событий прошло в этом году, но главное то, что наша старшая дочь вышла замуж и ждет ребенка.

Но Новый год, по традиции, старшая дочь будет встречать в родном доме, а потому над его убранством колдуют всем семейством - одни украшают елку, другие украшают торт. Мама Ирина сама готовит редко - нет времени. На ней производство украшений для всего дома.

Ирина Корманович, многодетная мама:

Каждый год у меня какие-то новые пристрастия. Года три назад украшала венки. В прошлом году мне очень понравилось декорировать свечи. В этом году я делаю новые композиции.

Творческие инициативы мамы поддерживают и старшие дочери. Самая маленькая - Катюша, решила создать семейную традицию - дарить друг другу новогодние пожелания. Для сделала своими руками елочку. Развесили свои поздравления на елку и сестры маленькой Кати. Для папы оставили место по центру - он глава семьи. А Новый год, в первую очередь, - семейный праздник. И это тоже традиция.