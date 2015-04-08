Певца Мэрилина Мэнсона избили в закусочной после концерта в Канаде

Новости Канады. Досадный инцидент произошел в канадском городе Альберта. 46-летний певец Мэрилин Мэнсон отыграл концерт, после чего, вместе со своими музыкантами отправился в закусочную.

Посетители заведения, судя по всему, не ожидали встретить Мэнсона. К певцу и его команде подошли две девушки, которые попросили знаменитость сфотографироваться. Отрываться от яичницы с сосисками Мэнсон отказался. И девушки ушли ни с чем.

Как утверждают очевидцы, Мэрилин обозвал одну из девушек нелицеприятным словом.

Спустя несколько минут к столику музыкантов подошел пьяный молодой человек и ударил певца по лицу. Выяснилось, что это парень обиженной Мэнсоном девушки, решил отомстить таким образом.

Когда произошедшее в закусочной стало достоянием общественности, Мэрилин Мэнсон сообщил журналистам, что никого не оскорблял. По словам Мэрлина, пьяный мужчина избил его абсолютно ни за что. По факту нападения Мэнсон собирается подать на обидчика в суд.

Как развивались события в тот вечер, еще предстоит установить.

Отметим, знаменитости нередко становятся жертвами невменяемых фанатов. Так, летом прошлого года голливудский актер Брэд Питт не один день пребывал в шоковом состоянии из-за выходки украинского тележурналиста Виталия Седюка.

Напомним, инцидент произошёл в Лос-Анджелесе во время автограф-сессии перед премьерой сказки «Малефисента», главную роль в которой сыграла Анджелина Джоли.

26-летний Виталий Седюк ударил Питта по лицу и сломал ему солнцезащитные очки. Сразу же после нападения провокатора арестовали. Фото обидчика и кадры, на которых зафиксирован момент нападения, здесь.