Прямой эфир

Песочный пирог с крыжовником. Пошаговый рецепт

25 июля 2020 16:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Крыжовник – кладезь витаминов и ценных микроэлементов. Кроме того, эту ягоду полезно есть при депрессии, ведь она содержит гормон радости – серотонин. Рецепт пирога с крыжовником дали в программе «Плюс-минус». 

Вадим Парханович, шеф-повар:
Крыжовник – это очень полезная ягода. Сегодня мы приготовим пирог из крыжовника. Для этого нам понадобятся: мука, сливочное масло, яйца, грецкие орехи, разрыхлитель, ванилин, крахмал и крыжовник. В муку мы добавляем сахар, разрыхлитель и ванилин. Далее добавляем желтки и растопленное сливочное масло. И замешиваем тесто.

Песочный пирог с крыжовником. Пошаговый рецепт -1

Добавляем грецкий орех. Продолжаем вымешивать тесто. Тесто выкладываем в форму и ставим запекать на 170 градусов на 25 минут. Пока наша песочная основа для пирога запекается, мы взбиваем белки с крахмалом и сахаром.

Песочный пирог с крыжовником. Пошаговый рецепт -4

Наша основа для пирога испеклась.

Песочный пирог с крыжовником. Пошаговый рецепт -7

Заливаем белками. И ставим запекать на 170 градусов на 25 минут.

Песочный пирог с крыжовником. Пошаговый рецепт -10

Украшаем белками, ягодным соусом, лаймом.

Песочный пирог с крыжовником. Пошаговый рецепт -13

Приятного аппетита!

# Рецепты # общество # Вадим Парханович

Другие новости рубрики

Все новости
Если будет туман, ждём много грибов. Народные приметы на конец июля
25 июля 2020 16:32

Если будет туман, ждём много грибов. Народные приметы на конец июля

В Москве +24, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 27 июля по 2 августа
25 июля 2020 16:31

В Москве +24, в Киеве +31. Погода в Европе на неделю с 27 июля по 2 августа

Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю
25 июля 2020 16:31

Лето возвращается. Синоптики рассказали о погоде на неделю