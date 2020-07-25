Песочный пирог с крыжовником. Пошаговый рецепт

Крыжовник – кладезь витаминов и ценных микроэлементов. Кроме того, эту ягоду полезно есть при депрессии, ведь она содержит гормон радости – серотонин. Рецепт пирога с крыжовником дали в программе «Плюс-минус».

Вадим Парханович, шеф-повар:

Крыжовник – это очень полезная ягода. Сегодня мы приготовим пирог из крыжовника. Для этого нам понадобятся: мука, сливочное масло, яйца, грецкие орехи, разрыхлитель, ванилин, крахмал и крыжовник. В муку мы добавляем сахар, разрыхлитель и ванилин. Далее добавляем желтки и растопленное сливочное масло. И замешиваем тесто.