Скорочтение – это не только быстрое чтение, но еще тренировка памяти и внимания

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» педагог по скорочтению Центра быстрого чтения и развития личности Анастасия Прус.

Для многих скорочтение, это возможность залпом проглатывать любую литературу. Так ли это?

Анастасия Прус, педагог по скорочтению Центра быстрого чтения и развития личности:

Это действительно так, но во-первых, необходимо выделить, что скорочтение – это один из способов внутреннего саморазвития, самосовершенствования. То, что помогает человеку дисциплинироваться, лучше самоорганизовываться, ну и конечно же достигать больших успехов в жизни.

Вот та же художественная литература. Ведь очень важно иногда читать вдумчиво, понимая слог, язык автора особый. А если человек уже умеет быстро читать, он может абстрагироваться от этого скорочтения и читать именно вдумчиво?

Анастасия Прус:

Конечно! Ведь скорочтение имеет первой целью не просто быстро прочитать, а задача ставится быстро понять, перекодировать информацию и конечно же ее запомнить на более долгие сроки.

Студенты, в принципе, могут овладеть техникой скорочтения и запоминать материал?

Анастасия Прус:

В действительности скорочтение – это инструмент для того, чтобы овладеть большим количеством информации, особенно студентам, людям, которые постоянно находятся в учебе, в поиске новых знаний, потому что это компенсирует время, способствует овладению большим количеством информации.

Может быть такое, что использование техники скорочтения загружает, так называемую, только оперативную память, и потом эти знания стираются из нашей глубокой памяти. Может быть, они не задерживаются у нас?

Анастасия Прус:

Есть разные способы повторения информации. И перед тем, как человек что-то начинает изучать, необходимо ставить перед собой цели и задачи, которые необходимо решить в процессе чтения и это все обеспечивает запоминание информации на более долгий срок.

Кто приходит к Вам в центр? Какой контингент, какие люди и для чего?

Анастасия Прус:

Приходят люди, постоянно ищущие каких-то новых горизонтов для развития. Если выделять возрастную категорию, то начиная с 6-7 лет и я не могу поставить какого-то ограничения, потому что были в группах люди 60-летнего возраста и за 60.

А как Вам лично пришла идея в голову научиться скорочтению? Что Вас побудило?

Анастасия Прус:

Это, во-первых, интересно в плане совершенствования, во-вторых, это огромное количество людей, с которыми ты общаешься на курсах, тоже от них чему-то учишься. Я очень жалею, что когда-то давным-давно на филфаке нам этого не преподавали.

Когда видишь различные ролики, очень сложно догадаться каким образом проверяется результат? Как проверяется, насколько человек усвоил, узнал?

Анастасия Прус:

Есть вопросно-ответная форма проверки знаний и у нас в центре мы это проводим постоянно, потому что ставится задача не просто быстро прочитать, а быстро понять и запомнить. Тем более, что есть такая форма контроля, как проверка знаний спустя некоторое время. Нужно не просто человеку пересказать, а показать насколько он глубоко осмыслил материал, который был прочитан.

А есть ли какие предварительные техники, для того, чтобы настроиться? Или можно сходу взять и читать?

Анастасия Прус:

Во-первых, необходимо поменять стереотипы своего мышления для того, чтобы поверить, понять, для чего это необходимо. Во-вторых, просто приучить себя читать много, быстро и связывать ту информацию, которую ты получаешь, с уже имеющейся.

Каждый человек в жизни пробует это для себя, даже не ходя ни на какие курсы. Ведь существует, наверное, какая-то технология, ведь так просто вряд ли человек сможет прийти и прочитать. Это может какой-то гипноз, психологический тренинг?

Анастасия Прус:

Это не гипноз ни в коем случае, каких-то способов программирования человека мы не применяем. Дело в том, что самое главное – это процесс обучения, желание, выполнений определенных стратегий чтения для изъятия необходимой информации из текста, с целью ее дальнейшего использования. Движение глаз, целенаправленное чтение – оно повышает эффективность.

А какие-то параллельные изменения с человеком происходят? Что еще меняется?

Анастасия Прус:

Это тренирует визуальную память, слуховую память, внимание и в целом память.

Какие-то методы существуют для того, чтобы развить свою память?

Анастасия Прус:

Я постоянно прогоняю, что мне необходимо сделать в течение определенного заданного времени.

С развитием смартфонов сейчас у нас получается вывернутая ситуация. Мы помним телефоны своих друзей с детства, но абсолютно не запоминаю телефоны мобильные своих коллег. Нас очень разбаловала техника. Как с этим бороться?

Анастасия Прус:

Это благо, однако оно не всегда используется разумно. Я вспоминаю свое студенчество, когда у нас были телефоны-таксофоны и я знала все номера телефонов, чего нет сейчас. Поэтому одним из таких веселых заданий у нас на занятии – вспомнить по имени-отчеству одноклассников, тем более педагогов. И, конечно, вспомнить номера телефонов не только своих домочадцев, а близких, знакомых, коллег, друзей.

Когда происходит запоминание телефонных номеров, необходимо применять визуальность, моторику, что обеспечивает более глубокое запоминание.

Уже учеными доказано, что когда человек начинает меньше читать, много думать, анализировать – он начинает быстрее стареть. Скорочтение – оно развивает не просто быстрое чтение, оно развивает всесторонне человека.

Какие-то рекорды есть у выпускников Вашей школы?

Анастасия Прус:

«Война и мир» - это еще не самое большое произведение в литературе. Есть, конечно, те рекорды, которые впечатляют не только педагогов, но и большую массу людей. 12-летний мальчик смог прочитать со скоростью 10 тысяч знаков в минуту, не затратил никаких усилий на это, пересказал весь текст. Не так давно у нас девушка прочитала научную работу московского университета за 7 минут. Труд был очень большой, причем она пересказала его практически 80-90 %.

Вы вообще верили в то, что это возможно?

Анастасия Прус:

Да. Ведь только от человека зависит, читаю я медленно, читаю я быстро, хочу я этого, надо мне это. У каждого обстоятельства складываются так, что если надо, значит надо, быстро – значит быстро.