Президент Беларуси считает заработную плату учителей в настоящее время низкой и пообещал ее повысить

Новости Беларуси. 15 января Александр Лукашенко провел пресс-конференцию для представителей белорусских и зарубежных СМИ. О доходах населения. Президент считает заработную плату учителей в настоящее время низкой и пообещал ее повысить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Действительно, незаслуженно низкая зарплата у воспитателей. Можно это сказать и об учителях. Поэтому выход один, и это так и будет, – мы будем повышать заработную плату учителям.

Но. Я как то сказал, по-моему, нынешнему министру образования: «Давайте сделаем так: вот ставка у учителя сколько в неделю? 18 часов». Я сам учителем начинал, только я работал 24 часа. У меня было 24 часа в неделю. Пацаном. Я им говорю: «Хорошо. Ситуация изменилась по сравнению с советскими временами и так далее. Давайте двинемся на 2 часа. 20 часов. Как чиновникам говорю: сокращаемся, а здесь двинемся. 20 часов. Сэкономим что-то, мы вам что-то добавим. Это будет как первый шаг к повышению зарплаты. Значительный». Ни от министра ответа, ни от педагогической общественности. А к этому все равно надо будет идти, потому что у нас громадная проблема пенсионного возраста. И об этом надо всегда помнить. И экономить где-то, чего-то ужимать, дожимать, стимулировать, чтобы люди работали больше, чтобы нормально жить.