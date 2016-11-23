Хохлатый жаворонок назван птицей 2017 года: изображение пернатого украсит фасад дома, монеты и марки

Новости Беларуси. Право ходить гоголем в будущем году получит хохлатый жаворонок. Именно он придет на смену птице гоголь и станет главным объектом внимания орнитологов.

Хохлатые жаворонки – земные птицы. Поют и селятся они обычно на земле и камнях. В планах природоохранников – защитить места гнездования птиц. Ведь на данный момент по всей стране насчитывается всего около 3000 особей этого вида.

Помимо жилищных вопросов, орнитологи займутся и эстетическими: граффити с изображением хохлатого жаворонка появится на фасаде одного из домов столицы. Крылатый символ года украсит также памятные монеты и почтовые марки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Карина Соловей, специалист по компаниям и акциям ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Хохлатый жаворонок действительно необычен уже тем, что оправдывает свое название. То есть у него такая красивая прическа в виде хохолка. И это редкий вид жаворонка. То есть всего у нас четыре вида жаворонков. Хохлатый жаворонок – единственный из четырех занесен в Красную книгу Беларуси. Это исчезающий редкий вид. И наши орнитологи уже бьют тревогу, потому что численность его стремительно снижается.