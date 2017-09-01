Первый звонок прозвучит в минских школах 1 сентября

На дворе 2017 год. В школьных дворах проходят генеральные репетиции праздника 1 сентября. Удивительные стихотворения пока ещё дошкольников, торжественные речи педагогов, песни и танцевальные номера учеников. Старшеклассники будут рады такой альтернативе занятиям, а первоклашкам не терпится сесть за парту. Ведь впереди такое интересное будущее!

Смелую девочку Лизу подхватываетстаршеклассник. И с высоты юношеского плеча она, по традиции с белыми бантами, звонит в медный колокол.

Впрочем, как было и годы, и десятилетия назад. Первоклашка на плече у выпускника как символы преемственности поколений, а медный колокол возвещает начало новой учебной эпохи.Первые школы были церковно-приходскими, отсюда и пошла традиция звонка в колокол в начале и конце занятия.

Хотя вспомнить свой первый звонок на урок, пожалуй, не каждый из нас сможет. Много суматохи, людей, цветов, в итоге остаются отдельные впечатления от нового этапа жизни.

В качестве школьной уже используется обычная деловая одежда, а вместо гладиолусов дарят астры, гвоздики, розы. Но вот ощущение у 6-летних малышей, что они совсем выросли, пожалуй, никогда не изменится!

Не изменятся и торжественные клятвы исправно ходить на уроки, не бегать в школе и получать только «хорошо» или «отлично».

Только вот школьники все молочные зубы и отдают, лишь бы нарушить какое-нибудь правило.Но это потом.

А пока кадры 50-х и 60-х годов прошлого века, когда фотоаппарат был ещё роскошью. Воспоминания первого звонка сохранялись или в памяти, или на таких редких плёнках. Всё те же белые бантики, цветы, за которыми еле видно первоклашек, сдерживающие слёзы родители и первый урок о мире и родине.