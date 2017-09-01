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Хочется передать весь свой опыт и научить их всему хорошему: в 2017 году суворовцами стали 68 ребят

01 сентября 2017 08:14
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Новости Беларуси. 1 сентября на плацу минского Суворовского военного училища клятву на верность кадетскому братству принесли 68 вчерашних школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти ребята, которым нет и 12 лет, уже сделали свой выбор в пользу военной службы, которую будет осваивать ближайшие пять лет.

Николай Самец, старший вице-сержант, заместитель командира взвода Минского суворовского военного училища:
Мой последний год. Набираем малышей, которые пришли сюда по своей воле и хотят в дальнейшем стать военными офицерами и защищать честь училища. Конечно, испытываешь гордость за них и видишь в них потенциал. Они – будущие защитники нашей Родины.

И хочется как выпускнику передать все свои навыки, весь свой опыт и научить их всему хорошему.

После торжественного построения новоиспеченные первокурсники отправились в свое первое в жизни увольнительные. Всего же около миллиона юных белорусов сегодня приступают к занятиям. Доносить до них знания будут около полумиллиона педагогов. И темой первой их встречи с подопечными по всей стране определен урок «Беларусь – мая Айчына».

# Учебный год 2017/2018

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