1 сентября в Беларуси: Изменения должны быть очень взвешенными и целенаправленными! Мы работаем с детьми!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – проректор Гомельского областного института развития образования, победитель областного этапа республиканского конкура профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь-2006» – Ольга Блажко, старший преподаватель института повышения квалификации и переподготовки кадров Минского государственного лингвистического университета, учитель английского языка гимназии № 24 г.Минска, победитель Республиканского конкура профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь-2011» - Инесса Зубрилина и учитель-методист гимназии № 8 г.Минска, супер-финалист республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь-2006» Ольга Логунова.