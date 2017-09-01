Прямой эфир

1 сентября в Беларуси: Изменения должны быть очень взвешенными и целенаправленными! Мы работаем с детьми!

01 сентября 2017 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – проректор Гомельского областного института развития образования, победитель областного этапа республиканского конкура профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь-2006» – Ольга Блажко, старший преподаватель института повышения квалификации и переподготовки кадров Минского государственного лингвистического университета, учитель английского языка гимназии № 24 г.Минска, победитель Республиканского конкура профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь-2011» - Инесса Зубрилина и учитель-методист гимназии № 8 г.Минска, супер-финалист республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь-2006» Ольга Логунова.

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт # Образование # Инесса Зубрилина # Ольга Блажко # Ольга Логунова

Другие новости рубрики

Все новости
Открытый Чемпионат Беларуси по спортивной орнитологии «BirdRace-2017» пройдёт 2 сентября
01 сентября 2017 07:30

Открытый Чемпионат Беларуси по спортивной орнитологии «BirdRace-2017» пройдёт 2 сентября

В одном из дворов Гомеля родители своими руками сделали уникальный детский городок
01 сентября 2017 07:16

В одном из дворов Гомеля родители своими руками сделали уникальный детский городок

В Беларуси 1 сентября впервые за парты сядут более 100 тысяч первоклассников
01 сентября 2017 07:03

В Беларуси 1 сентября впервые за парты сядут более 100 тысяч первоклассников