Первый выпускной для иностранных студентов состоялся в БГУ

Дипломы вручили 86 выпускникам. В основном это молодые люди из России и Китая. Однако число студентов, желающих получить белорусское образование, как и география их стран, расширяется с каждым годом.

Китаянка Вай еще пять лет назад и не думала о том, что получит диплом специалиста по менеджменту ведущего вуза Беларуси. Лучшая из студенток, она без тени сомнения решила продолжать обучение в аспирантуре. К Минску Вай, сама того не ожидая, приросла корнями.

Вай Юе Сео, выпускница Белорусского государственного университета (Китай):

Я собираюсь здесь жить и работать. Потому что я люблю Минск.

Получить диплом из рук ректора – особая честь. Сегодня их 86, но уже в следующем году цифра увеличится в два раза. Белорусское образование среди иностранных граждан становится все популярнее.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:

С каждым годом количества иностранцев увеличивается. Сейчас у нас 2000 таких студентов. И каждый год на 2-3 сотни иностранцев увеличивается.

Пятая часть всех иностранных студентов Беларуси обучается в Белорусском государственном университете.

В рейтинге факультетов лидирующие строчки у иностранцев занимают экономический, филологический и факультет международных отношений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». О профессионализме преподавательского состава и качестве белорусского образования наслышаны не только в Китае и России. Постигать азы белорусской науки спешат турки, ливанцы, азербайджане и венесуэльцы.

Максим Ткаченко, выпускник Белорусского государственного университета (Израиль):

Белорусское образование высоко ценится в мире. Профессоры имеют высокую степень. И это очень важно для получения качественного образования.

Шаваш Назарян, выпускник Белорусского государственного Университета (Азербайджан):

За пять лет получил достойные знания, которые можно будет затем применить в жизни. Хорошая база. Если у человека есть желание учиться, то он получит те знания, которые ему необходимы.

Не все выпускники прощаются с альма-матер. Многие иностранные студенты собираются поступать в аспирантуру и магистратур и затем посвятить себя белорусской науке.