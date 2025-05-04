Буквально на днях исполнится 60 лет, как Волгограду присвоили звание город-герой. Кстати, в России думают над тем, чтобы вернуть ему название Сталинград. Но это должны решить уже сами жители. В любом случае этот город останется символом мужества и стойкости советских людей, как и Брестская крепость. Легендарная цитадель 60 лет назад была удостоена звания «Крепость-герой». 8 мая 1965 года Президиум Верховного совета СССР утвердил соответствующее положение, в котором были также Москва, Ленинград, Севастополь и Киев с Одессой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На неделе американский президент установил в США дни Победы в двух мировых войнах: 8 мая – во Второй, а 11 ноября в Первой. Трамп недоволен, что в Америке эти даты незаслуженно забыты. Ведь Штаты сделали для Победы в этих войнах больше, чем кто-либо, и даже собирается по этому поводу провести военный парад 14 июня – в собственный день рождения. Но эксперты говорят, что перед нами не просто пример фальсификации истории – в той же Первой мировой Штаты заняли нейтральную позицию и воевали всего около года – а попытка отвлечь внимание от скандалов в Пентагоне. Со дня на день ожидается отставка советника по безопасности и главы Минобороны. Поэтому Трампу только и остается, что придумывать праздники.

Нам ничего придумывать не надо, как и делить Победу. Мы признаем общий вклад советского народа. Белорусы многое сделали, чтобы остановить захватчиков и спасти свою землю. А чтобы понять это, не нужно даже слов. Достаточно приехать в Брестскую крепость, где кровью пропитан буквально каждый сантиметр земли. Отсюда, от этих стен, в июне 1941 начинался путь к Победе. За мужество и героизм, проявленные защитниками, цитадель и получила звание «Крепость-герой», куда на неделе отправилась Диана Головач.

Эти камни помнят все. Помнят грохот первых взрывов на рассвете 22 июня 1941-го. Помнят стоны раненых и крики «За Родину!». Помнят мужество защитников, которые сражались до конца. Брестская крепость – это не просто старые укрепления. Это символ несгибаемой воли и героизма. Ни одна крепость мира не знала такой обороны – 32 дня в полном окружении, без приказов и надежды. Притом, что фашисты на захват цитадели отводили 8 суток. Восточный форт. Последний рубеж обороны в Брестской крепости. Здесь в июле 1941 года развернулись одни из самых ожесточенных боев. Немцы сбросили сюда 23 бомбы, включая двухтонную «Сатану», но даже после столь убийственного хода сопротивление продолжалось... в капонирах и катакомбах. Признано, последним защитником крепости считают майора Петра Гаврилова. Он взял командование разрозненной группой бойцов на себя, и они огрызались с врагом больше месяца.

Анастасия Богуш, научный сотрудник отдела «Восточный форт» мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

23 июля на 32-й день боев Петр Михайлович был пленен недалеко от Восточного форта в капонире у Северных ворот крепости. После того как он попал в плен, его доставили в лагерь, находившийся на территории города Бреста. Как вспоминал один из военных врачей Николай Иванович Воронович, Гаврилова тогда застали в очень истощенном состоянии. Он был похож просто на скелет, обтянутый кожей. Но был освобожден из лагерей Петр Михайлович лишь в 1945 году.

О тех событиях мы знаем не только из архивных документов. Сам Петр Гаврилов оставил нам бесценные свидетельства, записанные в его воспоминаниях. Он подробно описал события первых дней войны, оборону Восточного форта, но главное – в его мемуарах оживают имена тех, кто стоял рядом в кровавом июне 41-го при легендарной обороне. Впервые изданные в 1975 году, они были переизданы в 1980-м. А в этом году, к 125-летию со дня рождения героя, книга «Сражается крепость» снова увидела свет. Эти стены знают не только взрывы и выстрелы. Они хранят эхо голосов на десятках языков – от белорусских полей до горных аулов Кавказа. Здесь, в кромешном аду первых дней войны, родилось настоящее братство народов.

Сегодня их внуки и правнуки приезжают сюда из всех уголков бывшего Союза. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» – это 4 квадратных километра истории. Главный монумент «Мужество», 100-метровый штык-обелиск, площадь Церемониалов... Каждый элемент продуман так, чтобы передать масштаб подвига. Цитадель становится местом паломничества и обязательной точкой патриотических автопробегов.

Только находясь здесь, на земле, которая является сама по себе памятником Великой Отечественной войны, ощущаешь ту трагедию, которую пережили люди. И как ни странно, вместе с этим гордость.

Дмитрий Сипайло, телеведущий канала РЕН ТВ (Россия):

Это замечательное место. Эмоции переполняют, когда сюда приходишь. В жилах кровь стынет. Представляешь, как бойцы защищали, обороняли. Сюда приезжают впервые, накануне Дня Великой Победы.

Мы не были здесь ни разу. Мы первый раз приехали в Брест. До мурашек. Впечатляет. Отношение горожан и граждан Беларуси очень впечатляет. К сохранности, к памяти. Только в прошлом году мемориал посетили рекордные 620 тысяч человек. А в 2025-м – уже более 70 тысяч. И это не просто цифры. За каждой статистикой – живые истории людей, которые едут сюда, несмотря на попытки переписать прошлое. Потому что здесь, среди этих стен, история говорит без прикрас и искажений.