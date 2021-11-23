«Хотела, чтобы он стал доктором». Какие профессии беженцы выбирают для своих детей?

Новости Беларуси. На белорусско-польской границе выпал первый снег, и это стало настоящим событием для всех беженцев, особенно для детей, которые впервые увидели такое природное явление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не обошлось без снежков, снеговиков и мокрой одежды. Дети радовались жизни, хотя еще совсем недавно они были мишенью для польских водометов и перцового газа. Маленькие беженцы усвоили сегодня еще один урок: в снежки долго не поиграешь – одежда промокает. Потому вылазки на улицу только после обогрева.

Вот тот самый 8-летний Таман, которому белорусские медики помогли починить протезы, ждет, когда высохнет куртка. Ему хоть и сложно передвигаться по снегу, но очень хочется дотронуться до сказки. А некоторые малыши пока и вовсе не понимают ажиотажа вокруг зимы. Зато их мамы прекрасно знают, какую погоду в доме хотят для своих чад.

Эта та самая восточная девушка, которую журналисты назвали курдской мадонной. Но ее история скорее земная. На родине отучилась на медсестру, но работу найти так и не смогла. Для своего двухлетнего Орвана желает другой жизни.

Если мы останемся в Курдистане, у моего ребенка не будет нормальной школы, он не сможет стать студентом и чего-то добиться в жизни. А я бы хотела, чтобы он стал доктором – это очень нужная профессия.

Но, похоже, малыш после интервью решил сам выбрать себе профессию – уж очень ему приглянулся наш микрофон. Оно и понятно – игрушек в лагере немного, поэтому находчивые беженцы придумывают игры из подручных материалов. Расчертили картон, сложили фишки – получились шашки. Мальчик Лозан говорит, что хочет быть взрослым и никогда не обижать детей. И, кстати, уже понял, какая профессия самая главная в жизни.