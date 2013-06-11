Дом № 28 по улице Ландера в Минске полностью покрылся плесенью

Новости Беларуси. Плесень атаковала дом № 28 на улице Ландера. На чернеющий фасад пожаловались местные жители. Тропический климат – в подвале здания, влажно и на первом этаже. Грибок начал захватывать дом еще четыре года назад. Теперь его следы – по всему зданию.

Жительница дома:

В 2004 году все снаружи они делали. Все дома как дома, а наш… Что они здесь упустили?

Соседние дома обновляли в тот же год. Но, как видно, к ремонту там подошли ответственнее. Жильцы грибкового дома больше не могут терпеть такую несправедливость и ждать, когда плесень захватит их квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» СТВ.