«Первый раз волнительный всегда». Продолжается весенний призыв. Новобранцы уже проходят курс молодого бойца

Новости Беларуси. В стране продолжается весенняя призывная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые будущие защитники родины еще даже не попали в войска и ждут отправки, а кто-то уже вовсю осваивает военную науку. Но прежде, чем принять присягу на верность родине, новобранцы проходят курс молодого бойца.

Новое пополнение оставляет первые автографы на мишенях. Этот этап ключевой и самый важный. После его прохождения новобранец превращается в подготовленного солдата. Занятия включают в себя изучение основ тактики на учебном полигоне. И, конечно, огневую подготовку. Для некоторых военнослужащих эти стрельбы стали дебютом.

Иоанн Медведюк, стрелок пункта приема нового пополнения Минской военной комендатуры:

Первый раз нас привезли пострелять из огнестрельного оружия. Готовились к этому дню, учили технику безопасности. Надеюсь поразить все мишени и отстреляться на отлично.

Павел Богатыревич, стрелок пункта приема нового пополнения Минской военной комендатуры:

Небольшой мандраж есть, потому что первый раз будем стрелять из оружия с боевыми патронами. Как обычно, первый раз волнительный всегда. Но, надеюсь, все пройдет отлично.

Павел Богатыревич на гражданке был музыкантом. Но тут, на полигоне, своя симфония: автоматная очередь сменяет одиночный выстрел, перезарядка и щелчок затвора. Утреннее солнце будто специально подсвечивает мишени. Идеальные условия для стрельбы. Среди новобранцев есть и те, кто уже имел дело с огнестрельным оружием. Но и они автомат Калашникова в руках держат впервые. «Я понял, что это все не так страшно». Как белорусских парней провожают в армию. Три истории читайте здесь.

Никита Щепановский, стрелок пункта приема нового пополнения Минской военной комендатуры:

Раньше с отцом ходил на охоту, с оружием я знаком. Мы занимались с ним, собирали и разбирали оружие. Навыки были оттуда. Помимо стрельбы, новобранцы еще разбирают боевое оружие. За выполнением всех нормативов следит опытный инструктор.

Будущие солдаты роты почетного караула отрабатывают упражнения по скрытому передвижению к позициям противника. Снаряжают магазины патронами. Такие маневры помогают понять сильные стороны молодых бойцов. Кроме этого, новобранцы проходят проверку на знание технических характеристик вооружения и военной техники.

Максим Дашкевич, командир роты пункта приема нового пополнения Минской военной комендатуры, старший лейтенант:

Пополнение в Минской военной комендатуре в районе 80 человек. Подготовка нового пополнения осуществляется в два этапа. Первый этап – это начальная подготовка. С 10 мая начинается общевойсковая подготовка у личного состава, завершится принятием военной присяги 21 мая. Вот первые шаги на плацу. Передвигаться можно либо строевым, либо бегом. Все по уставу. Нога от земли поднимается на 15-20 сантиметров.

Раз, два, три. Раз, два, три. А вот те, кто уже полтора года в сапогах и могут сами поделиться армейским опытом. Они одеты с иголочки. В их арсенале опыт, военная выправка и виртуозное обращение с карабином.

Алексей Валюк, командир отделения роты почетного караула Минской военной комендатуры:

Сейчас происходит подготовка к предстоящему 9 Мая. Усиленные тренировки. Надеемся, что сможем показать почетный караул наш с достойной стороны.