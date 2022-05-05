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«Первый раз волнительный всегда». Продолжается весенний призыв. Новобранцы уже проходят курс молодого бойца

05 мая 2022 20:49
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Новости Беларуси. В стране продолжается весенняя призывная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые будущие защитники родины еще даже не попали в войска и ждут отправки, а кто-то уже вовсю осваивает военную науку. Но прежде, чем принять присягу на верность родине, новобранцы проходят курс молодого бойца.

«Первый раз волнительный всегда». Продолжается весенний призыв. Новобранцы уже проходят курс молодого бойца-1

Новое пополнение оставляет первые автографы на мишенях. Этот этап ключевой и самый важный. После его прохождения новобранец превращается в подготовленного солдата. Занятия включают в себя изучение основ тактики на учебном полигоне. И, конечно, огневую подготовку. Для некоторых военнослужащих эти стрельбы стали дебютом.

«Первый раз волнительный всегда». Продолжается весенний призыв. Новобранцы уже проходят курс молодого бойца-4

Иоанн Медведюк, стрелок пункта приема нового пополнения Минской военной комендатуры:
Первый раз нас привезли пострелять из огнестрельного оружия. Готовились к этому дню, учили технику безопасности. Надеюсь поразить все мишени и отстреляться на отлично.

«Первый раз волнительный всегда». Продолжается весенний призыв. Новобранцы уже проходят курс молодого бойца-7

Павел Богатыревич, стрелок пункта приема нового пополнения Минской военной комендатуры:
Небольшой мандраж есть, потому что первый раз будем стрелять из оружия с боевыми патронами. Как обычно, первый раз волнительный всегда. Но, надеюсь, все пройдет отлично.

«Первый раз волнительный всегда». Продолжается весенний призыв. Новобранцы уже проходят курс молодого бойца-10

Павел Богатыревич на гражданке был музыкантом. Но тут, на полигоне, своя симфония: автоматная очередь сменяет одиночный выстрел, перезарядка и щелчок затвора. Утреннее солнце будто специально подсвечивает мишени. Идеальные условия для стрельбы. Среди новобранцев есть и те, кто уже имел дело с огнестрельным оружием. Но и они автомат Калашникова в руках держат впервые.

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«Первый раз волнительный всегда». Продолжается весенний призыв. Новобранцы уже проходят курс молодого бойца-13

Никита Щепановский, стрелок пункта приема нового пополнения Минской военной комендатуры:
Раньше с отцом ходил на охоту, с оружием я знаком. Мы занимались с ним, собирали и разбирали оружие. Навыки были оттуда.

Помимо стрельбы, новобранцы еще разбирают боевое оружие. За выполнением всех нормативов следит опытный инструктор.

«Первый раз волнительный всегда». Продолжается весенний призыв. Новобранцы уже проходят курс молодого бойца-16

Будущие солдаты роты почетного караула отрабатывают упражнения по скрытому передвижению к позициям противника. Снаряжают магазины патронами. Такие маневры помогают понять сильные стороны молодых бойцов. Кроме этого, новобранцы проходят проверку на знание технических характеристик вооружения и военной техники.

«Первый раз волнительный всегда». Продолжается весенний призыв. Новобранцы уже проходят курс молодого бойца-19

Максим Дашкевич, командир роты пункта приема нового пополнения Минской военной комендатуры, старший лейтенант:
Пополнение в Минской военной комендатуре в районе 80 человек. Подготовка нового пополнения осуществляется в два этапа. Первый этап это начальная подготовка. С 10 мая начинается общевойсковая подготовка у личного состава, завершится принятием военной присяги 21 мая.

Вот первые шаги на плацу. Передвигаться можно либо строевым, либо бегом. Все по уставу. Нога от земли поднимается на 15-20 сантиметров.

«Первый раз волнительный всегда». Продолжается весенний призыв. Новобранцы уже проходят курс молодого бойца-22

Раз, два, три. Раз, два, три.

А вот те, кто уже полтора года в сапогах и могут сами поделиться армейским опытом. Они одеты с иголочки. В их арсенале опыт, военная выправка и виртуозное обращение с карабином.

«Первый раз волнительный всегда». Продолжается весенний призыв. Новобранцы уже проходят курс молодого бойца-25

Алексей Валюк, командир отделения роты почетного караула Минской военной комендатуры:
Сейчас происходит подготовка к предстоящему 9 Мая. Усиленные тренировки. Надеемся, что сможем показать почетный караул наш с достойной стороны.

«Первый раз волнительный всегда». Продолжается весенний призыв. Новобранцы уже проходят курс молодого бойца-28

Предстоящий плац-концерт станет их дембельским аккордом – они уволятся в запас 11 мая. Новинки, которые продемонстрируют в День Победы военнослужащие роты почетного караула в 2022 году, пока дорабатываются и держатся в секрете, ведь каждый плац-концерт должен быть сюрпризом для зрителя.

# Армия Беларуси # общество # Иоанн Медведюк # Павел Богатыревич # Никита Щепановский # Максим Дашкевич # Алексей Валюк # Фотофакт

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