Первый раз идут на выборы. Новшества единого дня голосования обсудили в Гродно

Что в период электоральной кампании надо знать впервые голосующему? В Гродненском музыкальном колледже обсудили избирательное законодательство, новшества единого дня голосования, функции депутатов разных уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросов из зала поступило немало как от молодежи, так и от преподавателей колледжа. Именно при таком доверительном общении у аудитории формируется позитивное отношение к участию в выборах и повышается гражданская ответственность. К тому же молодые люди уже проявляют интерес к законотворческой деятельности, особенно в сфере культуры.

Никита Андрушко, учащийся Гродненского государственного музыкального колледжа:

Пойду в первый раз я на выборы. И мне интересно, как дальше будет продвигаться поддержка талантливой молодежи, так как я сам являюсь ее представителем и стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Интересно, какие кандидаты вообще будут поддерживать эту инициативу.

Анна Саросек, директор Гродненского государственного музыкального колледжа:

У нас в колледже в этом году 73 юноши и девушки, которые будут голосовать впервые. И нам очень нравится их настрой, то, что они уже сейчас инициируют, выступают с какими-то предложениями, как для них пройдет этот первый такой значимый, ответственный день, праздничный день в их жизни.