Первый птенец появился у полярных сов в Гродненском зоопарке

Пресс‑служба Гродненского зоопарка опубликовала видео с подросшим совенком – в семье полярных сов появилось долгожданное пополнение. Белые совы живут здесь недавно: самец Нейсон прибыл из Московского зоопарка в 2018 году, самочка Букля – из Минска в 2022‑м. Пара сформировалась не сразу – птицы несколько лет присматривались друг к другу. Этой весной Букля отложила три яйца.

Поскольку кладка была первой, опыт насиживания – минимальный, поэтому в июле появился только один птенец. Родители бережно ухаживали за малышом, а сотрудники наблюдали за семейством издалека, не вмешиваясь в процесс. Прошел месяц – и совенок уже покинул гнездо. Он заметно окреп и постепенно переходит на самостоятельное питание. Нейсон по‑прежнему внимательно следит за ним и подкармливает лакомствами. Зоопарк отмечает: развитие птенца идет по всем нормам, а семья чувствует себя уверенно.