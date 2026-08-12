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Первый птенец появился у полярных сов в Гродненском зоопарке

12 августа 2026 06:31
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Пресс‑служба Гродненского зоопарка опубликовала видео с подросшим совенком – в семье полярных сов появилось долгожданное пополнение. Белые совы живут здесь недавно: самец Нейсон прибыл из Московского зоопарка в 2018 году, самочка Букля – из Минска в 2022‑м. Пара сформировалась не сразу – птицы несколько лет присматривались друг к другу. Этой весной Букля отложила три яйца.

Первый птенец появился у полярных сов в Гродненском зоопарке-2

Поскольку кладка была первой, опыт насиживания – минимальный, поэтому в июле появился только один птенец. Родители бережно ухаживали за малышом, а сотрудники наблюдали за семейством издалека, не вмешиваясь в процесс. Прошел месяц – и совенок уже покинул гнездо. Он заметно окреп и постепенно переходит на самостоятельное питание. Нейсон по‑прежнему внимательно следит за ним и подкармливает лакомствами. Зоопарк отмечает: развитие птенца идет по всем нормам, а семья чувствует себя уверенно.

# Гродненский зоопарк

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