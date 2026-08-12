Медицинские учреждения Витебской области пополнили более 300 молодых специалистов

Более 300 выпускников медицинских вузов и колледжей начали работать в поликлиниках, больницах и амбулаториях Витебской области. Они адаптируются к новым условиям, знакомятся с коллективами и кураторами – для молодежи уже провели организационные собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первые дни августа к работе в Витебской городской центральной поликлинике приступили 10 молодых специалистов с высшим и 16 – со средним специальным образованием. Среди них – медицинские сестры, помощники врачей, фельдшеры-лаборанты, врачи общей практики и хирург.

Екатерина Сафронова, врач‑хирург Витебской городской центральной поликлиники:

Я хотела распределиться именно в поликлинику, а не в стационар, потому что поликлиническая работа мне интереснее и больше нравится. Немножко было сложно, конечно, потому что все новое, все непривычное. Но я благодарна за то, что у меня есть наставник, который всегда поможет, все объяснит и расскажет.

Уже 10 лет в учреждении действует система наставничества: за каждым новичком закрепляют опытного куратора.