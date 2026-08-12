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В Минске с начала 2026-го установили 476 многофункциональных игровых комплексов

12 августа 2026 06:29
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Коммунальные службы Минска продолжают обновлять детские площадки – на смену устаревшему оборудованию приходят современные игровые комплексы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске с начала 2026-го установили 476 многофункциональных игровых комплексов-2

С начала 2026 года установлено 476 новых объектов, а всего в 2026‑м планируют заменить свыше 2,5 тысяч единиц игрового оборудования. На сегодня план выполнен почти на 90 %: на площадках размещено более 2 тысяч 300 элементов – горки, качели, песочницы, деревянные домики.

В Минске с начала 2026-го установили 476 многофункциональных игровых комплексов-4

Анастасия Сулимская, начальник отдела по информационно-общественной деятельности – пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства:
Что касается выбора детских игровых комплексов, то здесь главное – безопасность малышей. При выборе детских игровых комплексов это учитывается в первую очередь. Также стараемся учитывать интересы малышей.

С начала года проведен комплексный ремонт и окраска 7 800 единиц детского игрового оборудования.

# Дети

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