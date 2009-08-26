Первый дом, освещаемый солнечной батареей, появился в Минске

Эксперимент проходит на улице Воронянского в доме, на крыше которого установлено несколько солнечных зеркал, скомпонованных в батарею. Она преобразует солнечную энергию в электрическую. В специальном помещении электроэнергия аккумулируется и далее через инвектор передается к местам установки светодиодных ламп.

Всего в этом доме (на лестницах, в тамбурах) установлено около 60 таких ламп. Современные светильники потребляют примерно в 10 раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными лампочкам - 3,3 Вт против 40 Вт.



Интересно, что если в подъезде хватает света, то лампочки не включаются. А как только стемнеет, лампы переходят в акустический режим. Загорятся, когда на лестничной площадке появится человек.



Участие в эксперименте принимает разработчик системы ЧУП «СиЛайт». Специалисты будут наблюдать за «пилотной» батареей в течение 1-2 месяцев. Выгоду проекта покажут приборы учета, установленные на всей системе. Решение о широком применении в Минске солнечных батарей будет приниматься в зависимости от экономической целесообразности, пишет Советская Белоруссия.