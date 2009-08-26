Мингорисполком назвал фамилии 13 «Минчан года»

Почетное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям столицы. Такое решение в преддверии Дня города принял Мингорисполком.

Право носить такое звание горожане заслужили за высокие достижения в труде, особый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Минска по результатам работы за 2008-2009 год.



Почетное звание «Минчанин года» присвоено: в области промышленности - генеральному директору Минского государственного производственного унитарного предприятия «Белкоммунмаш» Владимиру Королю, в области транспорта и связи - машинисту электропоезда электродепо «Московское» транспортного коммунального унитарного предприятия «Минский метрополитен» Тадеушу Олехновичу, в области строительства - генеральному директору ОАО «МАПИД» Ивану Янчарскому, в области жилищно-коммунального хозяйства - рабочему по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ №7 Советского района Ирине Пархимчик, в области здравоохранения - заведующему лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология» Юрию Островскому, в области высшего образования и науки - проректору по научной и производственной деятельности Белорусского национального технического университета Федору Романюку, в области среднего образования - учителю биологии лицея № 2, победителю конкурса «Столичный учитель - столичному образованию-2009» в номинации «Учитель» Татьяне Сагаль, в области культуры - директору Национальной библиотеки Роману Мотульскому, в области физической культуры, спорта и туризма - главному тренеру хоккейной команды «Юность-Минск» ГУ «Хоккейный клуб «Юность-Минск» Михаилу Захарову, в сфере социальной защиты населения - медицинской сестре милосердия Минской городской организации Белорусского общества Красного креста Нине Близнюк, в сфере торговли и общественного питания - директору ОАО «ГУМ» Николаю Карачуну, в сфере бытового обслуживания - директору гостинично-сервисного коммунального унитарного предприятия «Бизнес-центр «Столица» Борису Крицкому, в правоохранительной сфере, органах и подразделениях но чрезвычайным ситуациям, таможенных органах, силовых структурах - начальнику управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома Константину Ляшкевичу.



Им будут вручены дипломы, нагрудные знаки и денежные премии (размер премии составляет 25 базовых величин, одна базовая величина в настоящее время составляет Br35 тыс.). В соответствии с решением горисполкома «О бюджете Минска на 2009 год» минчанам года предоставлена льгота в размере 100% по уплате подоходного налога с полученного вознаграждения за присвоение почетного звания. Торжественная церемония вручения состоится во время празднования Дня города 12 сентября в Национальном академическом Большом театре оперы и балета.



Звание «Минчанин года» присваивается в столице с 2002 года.