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Изучение общественного мнения о технических нормативных правовых актах

25 мая 2016 08:00
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В соответствии с поручением Администрации Президента Республики Беларусь до 1 июня 2016 года проводится изучение общественного мнения относительно технических нормативных правовых актов, устанавливающих санитарно-эпидемиологические нормы, гигиенические нормативы, правила пожарной безопасности, строительные и иные стандарты, с целью выявления излишних, необоснованных и дублирующих требований.

Мнения, замечания и предложения относительно указанного вопроса можно направлять на адрес электронной почты portal@ncpi.gov.by (тема сообщения – «ТНПА»).

Свои предложения и замечания Вы также можете размещать в специальной теме раздела «Важно ваше мнение» на Правовом форуме Беларуси.

По информации Национального центра правовой информации Республики Беларусь

# общество # Документы

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