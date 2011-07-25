Первый белорусский кардинал Казимир Свентэк будет похоронен сегодня в Пинске

Траурная церемония начнется в полдень в Кафедральном костеле во имя Успения Пресвятой Девы Марии.

Иерарх ушел из жизни 21 июля на 97-м году жизни. Он был старейшим действующим католическим епископом мира — до недавнего времени он был Апостольским администратором Пинской епархии Римско-католической церкви, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Не так давно, 21 мая исполнилось 20 лет епископского служения Казимира Свёнтэка, которое он начал в 77 лет. Иерарх немало сделал для развития Римско-католической церкви в Беларуси. В частности, при нем официально короновали легендарную Будславскую икону Божьей Матери — одну из наиболее почитаемых икон.