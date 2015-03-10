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61 день до Великой Победы: 10 марта 45-го начали сразу две наступательные операции войска Украинских фронтов

10 марта 2015 17:18
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Новости Беларуси. 61 день до Великой Победы. Наш телеканал продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты 20-го века. 10 марта 45-го начали сразу две наступательные операции войска Украинских фронтов. 2-ой под руководством Малиновского участвует в Банска-Быстрицкой.

Тем временем на освобожденной белорусской земле продолжают отстраивать города. 70 лет назад  в этот день в Жлобине возобновил свою работу  хлебозавод. К двум действующим печам планируется добавить еще три, чтобы производить до 20 тонн хлеба в сутки. Во  время войны о такой роскоши можно было разве что мечтать. Горбушка черного в страшные годы спасала не только от голода. Так, партизаны, например, использовали хлеб для обмена ценной информацией между своими отрядами, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит # Вера Квитанова

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