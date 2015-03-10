История династии педагогов: 295 лет педагогического стажа на всех и 11 практикующих педагогов

Новости Беларуси. Сотни лет педагогического стажа — если это не бессмертие, то, по крайней мере, свидетельство крепких семейных традиций. На Гомельщине 10 марта встретились династии потомственных педагогов.

За минуты инсценировки на камеру перед глазами Нины Францевны пролетает вся жизнь. Свой последний класс она выпустила уже почти 20 лет назад.

Нина Лещенко, ветеран труда:

Само главное — любить своё дело. И любить детей. Мне кажется, что все мои ученики выросли и стали хорошими людьми.

Эти взгляды разделили и её дочери. Татьяна Алексеевна преподаёт математику юным минчанам. И считает, что в её жизни всё было предрешено.

Татьяна Степанцова, учитель математики СШ №205 Минск:

Когда я закончила эту школу, строительство которой начиналось моим дедом. У меня другого варианта не было, что может быть какая-то другая профессия.

Основателем педагогической династии стал дедушка Татьяны Алексеевны и отец Нины Францевны — директор ветковской школы Франц Лещенко. В Ветке сегодня его имя авторитетно, как и пол века назад. Это он построил новое здание школы, в ней же воспитал двух будущих докторов наук, а в своей собственной семье трёх учителей. Что говорить, если даже зять и тот под влиянием тестя изменил жизнь кардинальным образом.

Алексей Громыко, пенсионер:

Семья педагогическая. Директор школы, великий педагог, жена стала педагогом, сестра её тоже педагог. Судьба так сложилась, натолкнула на то, что надо менять свое отношение к жизни.

Алексей Громыко окончил истфак Могилёвского пединститута и присоединился к семейству педагогов не только на гражданских, но и на профессиональных правах. Сегодня в этой династии 11 практикующих педагогов, младшему из которых чуть больше 20. 295 лет педагогического стажа на всех. А главное — опыт четырёх поколений и глубокое понимание важности своего дела, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.