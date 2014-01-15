Первые в Беларуси электронные проездные на трамвай поступили 15 января в продажу в Минске

Новости Беларуси. Первые в Беларуси электронные проездные (бесконтактные смарт-карты) поступили 15 января в продажу в Минске. С февраля в столичных трамваях, наряду с разовыми талончиками, можно будет использовать бесконтактные смарт-карты. С этого же дня контролеры в транспорт будут заходить с переносными устройствами, позволяющими определить оплату проезда. Оснастить электронными компостерами и валидаторами все автобусы и троллейбусы планируется к 1 марта. Таким образом будет дан старт опытной эксплуатации системы, которая полноценно должна заработать уже к маю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.