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В Минске ради строительства метро вырубили аллею с голубыми елями и липами: жители жалуются!

13 января 2014 18:35
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Новости Минска. Жители улицы Жуковского бьют тревогу: от любимой зоны отдыха практически ничего не осталось. На месте былой аллеи - печальная картина.  Голубые ели и липы срублены и свалены, где попало. Возле дороги возвышаются груды веток. Зеленой зоны - как и не было. А ведь раньше местный бродвей пользовался большой популярностью у жителей района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Местная жительница:
Все спилили! Превратили в асфальт! Нам и детям от этого - не хорошо! Жителей надо было оповестить, чтобы старушки не плакали - мы деревья садили, чтобы детям-внукам свежим воздухом дышать, а тут такая беда!

Однако, как оказалось, вырубка деревьев - вполне законная. Здесь ведутся работы по строительству новой станции метрополитена.

Екатерина Мильгуй, ведущий инженер по охране окружающей среды УП «Зеленстрой Октябрьского района» Минска:
Когда произведут вырубку деревьев и кустарников, будут выполнены намеченные компенсационные посадки. А после окончания строительства метро будет осуществлено для жителей приятное озеленение объектов - очень интересное!

# общество # Озеленение # Фотофакт

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