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В Чечерске родители 6 родных и 16 приёмных детей получили коттедж для детского дома семейного типа

13 января 2014 18:16
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Новости Беларуси. В Чечерске большая семья справила новоселье. Родители 6 родных и 16  приёмных детей — супруги Родичи — в эти праздничные дни обживают новую жилплощадь.

Первый в Чечерском районе коттедж для детского дома семейного типа возвели на спонсорскую помощь, а мебель, технику и прочие атрибуты уютного жилища подарили детям жители района. 320 квадратных метров - это не только просторные спальни, столовая и гостиная, но даже спортивный зал и роскошная терраса, все прелести которой большая семья планирует оценить уже ближайшим летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

 

# общество # Многодетные семьи в Беларуси

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