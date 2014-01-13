В Смолевичском районе пьяного, повисшего на опоре высоковольтной линии электропередачи, не убило током

Новости Беларуси. Курьезный случай произошел в деревне Избицкое Смолевичского района.

Спасателям пришлось снимать с опоры линии электропередачи мужчину 1950 г.р., который, по предварительной версии, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как позже пояснил сам мужчина, он пытался очистить окислившиеся электрические провода, однако, запутавшись в проволоке, не удержался и повис на высоте 4 метра вниз головой на опоре.

К счастью, спасатели прибыли вовремя и пенсионер не пострадал. Не дождавшись бригады скорой медицинской помощи, он уехал с места происшествия со знакомыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.