Первые тренчи сшили в 1901-м для британских солдат. Как сегодня носить эту актуальную вещь?

С погонами и кокеткой. Тренч – спутник весны. Легким взмахом он скроет все капризы непогоды. Первый плащ из габардина пошил Томас Берберри в далеком 1901-м. Правда, не для модниц, а для британских солдат. В послевоенное время стильную модель облюбовали кинодивы Голливуда. С платком и очками неотразимо.

Анна Ботян, стилист:

Если у вас нет тренча в гардеробе, предлагаю начать с классики. Бежевый, песочный, черный, серый, белый. Чем проще и нейтральнее цвет, тем дольше вы сможете его носить и тем дольше он не будет выходить из моды. 100 % выбирайте максимально плотную ткань, чтобы была защита от влаги. В таком случае он действительно не будет промокать. Я рекомендую длину миди для любого типа фигуры. Но если вы низкого роста, выбирайте не очень длинный тренч. Длина миди должна доходить до середины икры, не ниже. Если у вас прямоугольный тип фигуры и размер больше, чем 44, в таком случае лучше, чтобы тренч был чуть-чуть ниже колена.

Любите свободный полет и оверсайз – выбирайте рукав-реглан. Под него можно поддеть худи и слиться с ритмами города. Хочется быть первой леди – остановитесь на втачном рукаве. Плечи будут казаться уже, фигура стройнее. И да, застегиваться на все пуговицы нынче не комильфо. Модный гид для вас. Анна Ботян:

Затягивайте пряжку по талии. Дальше пускаете ваш ремень, чтобы он свободно болтался – вот такой способ. Завязываем самым простым узлом или на какой-нибудь бант, полубант. Немножко приоткрываем, чтобы вот эта линия угол всегда была видна. Такой треугольник всегда будет удлинять лицо и стройнить вашу фигуру.

Дизайнеры, как и все за время пандемии, соскучились по ярким цветам. Радуга тренчей от цитрусовых до пионовых озаряет эту весну. В тренде стежка и экокожа в духе подружки Джеймс Бонда. Зажигайте образ бейсболками, панамами, сумками. Ловите взгляды.