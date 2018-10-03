Первые станции третьей линии минского метро примут пассажиров в 2020-ом году

Новости Беларуси. Современные перроны и новые технологии. Строительство третьей линии метро идет по графику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Современные перроны и новые технологии. Строительство третьей линии метро идет по графику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Появившаяся в интернете информация о том, что механизированный комплекс «Алеся» вышел из строя, как рассказали нам метростроевцы, не соответствует действительности.
Проходческий щит в работе нам пообещали показать в ближайшее время, когда он будет использоваться в технологическом процессе.
Пока же в тоннелях и на перронах первых станций третьей «Зеленолужской» линии специалисты приступили к отделке и благоустройству. Первых пассажиров, как и было намечено, здесь встретят в 2020-ом году.