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Первые станции третьей линии минского метро примут пассажиров в 2020-ом году

03 октября 2018 19:25
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Новости Беларуси. Современные перроны и новые технологии. Строительство третьей линии метро идет по графику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

 

Первые станции третьей линии минского метро примут пассажиров в 2020-ом году-1

Появившаяся в интернете информация о том, что механизированный комплекс «Алеся» вышел из строя, как рассказали нам метростроевцы, не соответствует действительности.

Первые станции третьей линии минского метро примут пассажиров в 2020-ом году-4

Проходческий щит в работе нам пообещали показать в ближайшее время, когда он будет использоваться в технологическом процессе.

Первые станции третьей линии минского метро примут пассажиров в 2020-ом году-7

Пока же в тоннелях и на перронах первых станций третьей «Зеленолужской» линии специалисты приступили к отделке и благоустройству. Первых пассажиров, как и было намечено, здесь встретят в 2020-ом году.

Первые станции третьей линии минского метро примут пассажиров в 2020-ом году-10

Первые станции третьей линии минского метро примут пассажиров в 2020-ом году-12

# Минское метро # общество # Фотофакт

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