Первые станции третьей линии минского метро примут пассажиров в 2020-ом году

Новости Беларуси. Современные перроны и новые технологии. Строительство третьей линии метро идет по графику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Появившаяся в интернете информация о том, что механизированный комплекс «Алеся» вышел из строя, как рассказали нам метростроевцы, не соответствует действительности.

Проходческий щит в работе нам пообещали показать в ближайшее время, когда он будет использоваться в технологическом процессе.