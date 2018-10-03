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На перекрестке улиц Хмельницкого и Колоса с 7 утра до 9 вечера теперь можно ехать только прямо или направо

03 октября 2018 19:24
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Новости Беларуси. Водители привыкают к нововведениям на перекрестке Хмельницкого и Колоса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На перекрестке улиц Хмельницкого и Колоса с 7 утра до 9 вечера теперь можно ехать только прямо или направо-1

Новый знак здесь установили утром 2 октября. Теперь с 7 утра до 9 вечера здесь можно ехать только прямо или направо. Сегодня в сети интернет появились кадры, на которых видно, как водители игнорируют указания знака. Однако в ГАИ Советского района утверждают, что видео снято еще до его установки, и массовых нарушений на перекрестке нет.

На перекрестке улиц Хмельницкого и Колоса с 7 утра до 9 вечера теперь можно ехать только прямо или направо-4

Денис Леванович, старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Советского РУВД:
Отчетливо видно, что дорожный знак – сборка, которая висит на данный момент на растяжке между двумя опорами освещения – ее на тот момент не было. И водители не в полной мере владеют информацией об изменениях организации дорожного движения, так как там нанесена была только разметка, которая при интенсивном потоке не всегда информативна. Массовых нарушений там не наблюдается, только единичные случаи.

На перекрестке улиц Хмельницкого и Колоса с 7 утра до 9 вечера теперь можно ехать только прямо или направо-7

Для того, чтобы дать водителям привыкнуть к нововведению, в течение нескольких дней инспекторы ГАИ проведут с нарушителями профилактическую работу. Штрафовать тех, кого все же тянет налево, пока не будут, а уже после – меры наказания ужесточат.

На перекрестке улиц Хмельницкого и Колоса с 7 утра до 9 вечера теперь можно ехать только прямо или направо-10

# Дорожные знаки # общество # Денис Леванович # Фотофакт

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