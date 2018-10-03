На перекрестке улиц Хмельницкого и Колоса с 7 утра до 9 вечера теперь можно ехать только прямо или направо

Новости Беларуси. Водители привыкают к нововведениям на перекрестке Хмельницкого и Колоса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый знак здесь установили утром 2 октября. Теперь с 7 утра до 9 вечера здесь можно ехать только прямо или направо. Сегодня в сети интернет появились кадры, на которых видно, как водители игнорируют указания знака. Однако в ГАИ Советского района утверждают, что видео снято еще до его установки, и массовых нарушений на перекрестке нет.

Денис Леванович, старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Советского РУВД:

Отчетливо видно, что дорожный знак – сборка, которая висит на данный момент на растяжке между двумя опорами освещения – ее на тот момент не было. И водители не в полной мере владеют информацией об изменениях организации дорожного движения, так как там нанесена была только разметка, которая при интенсивном потоке не всегда информативна. Массовых нарушений там не наблюдается, только единичные случаи.