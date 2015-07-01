Первые фото подросших детей Пугачевой и Галкина опубликовали СМИ

Новости России. Первые фотографии Гарри и Елизаветы Галкиных опубликованы на страницах «Комсомольской правды».

«КП в России»:

18 июня популярный артист и телеведущий Максим Галкин отпраздновал 39-летие. В этот же день двойняшкам звездной четы – Гарри и Лизе – исполнилось год и девять месяцев. Накануне Алла Пугачева с детьми вернулась в Россию из Израиля, где отдыхала последние три месяца. А потому гости праздника смогли поближе познакомиться с очаровательными двойняшками.



Как рассказала крестная Гарри дизайнер Мила Ставицкая,

Гарри и Лиза живут в замке в деревне Грязь в разных комнатах.

«У Гарри – брутальная, мужская, а у Лизы – девичья спальня, в голубых тонах». Гарри, со слов крестной похож на папу. «А Лизонька – вылитая Алла Борисовна».